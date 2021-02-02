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Началась финальная стадия умирания национального автопрома 

Car.ru 3 часа назад
Началась финальная стадия умирания российского автопрома
Фото: Car.ru
Недавно стало известно, что «АвтоВАЗ» сливается с Dacia, отказываясь от своих платформ, а УАЗ прекращает работу над «русскимПрадо». Иначе говоря, эти компании могут больше не выпускать своиизвестные модели, к примеру, Granta и Vesta. В Сети считают, чтоименно сейчас начинается агония российского автопрома.
Несмотря на сообщения в интернете о «смерти отечественногоавтопрома», нужно отметить, что в стране по-прежнему будутизготавливать машины. Так, завод Hyundai действует под Петербургом, на Дальнем Востоке работает фабрика Mazda, нужно напомнить оRenault в Самарской области и Volkswagen Нижнем Новгороде и Калуге. При этом в начале тысячелетия исчезли марки «Москвич», «Таврия», «Волга» и ЗИЛ. И хотя те же УАЗ и «АвтоВАЗ» все так же активновыпускают автомобильную продукцию, отечественные проекты все жевыдыхаются. Например, ульяновцы решили не производить паркетник3170, намереваясь сконцентрироваться на « русском Прадо», но выяснилось, чтои он заморожен.
Не так давно стало известно, что «АвтоВАЗ» сливается с Dacia, нопервый не потеряет своей идентичности, как заявили руководителикомпании. Якобы они останутся отдельными фирмами со своей историей, брендами и стратегией, но усилятся благодаря более грамотномууправлению. Компании интегрируются с Renault для максимальнойэффективности применения синергического эффекта. Можно сказать, чтоавтопром РФ начинает напоминать испанский, где ведущийпроизводитель Seat уже давно функционирует в системеVolkswagen.
В «Автостате» не думают, что отечественный автопром умер: онпросто стал частью глобального, но это по-своему скажется напроцессе создания машин в России. Специалист из ЮУрГУ АлександрРулевский в свою очередь относится к происходящему не оченьпозитивно. Он не уверен, что от присутствия иностранных корпорацийотечественные компании сильно выиграют, так как главная задачаRenault, Mazda и прочих всего лишь получать доход, не обращаявнимание на индивидуальность и историю российских марок.
Между тем эксперт просит не драматизировать сложившуюсяобстановку. По его мнению, через время новые проекты от российскихкомпаний наверняка появятся, к тому же страна не лишилась своихзаводов, а находится ныне в общей структуре мирового автопрома, гденациональных границ почти нет.
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Комментарии 1
Бортжурнал , Hyundai , Mazda , УАЗ , SEAT , Volkswagen , Renault , Dacia , Завод имени И.А. Лихачева , Автоваз
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