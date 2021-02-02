Началась финальная стадия умирания российского автопрома

Недавно стало известно, что «АвтоВАЗ» сливается с Dacia , отказываясь от своих платформ, а УАЗ прекращает работу над «русскимПрадо». Иначе говоря, эти компании могут больше не выпускать своиизвестные модели, к примеру, Granta и Vesta. В Сети считают, чтоименно сейчас начинается агония российского автопрома.

Несмотря на сообщения в интернете о «смерти отечественногоавтопрома», нужно отметить, что в стране по-прежнему будутизготавливать машины. Так, завод Hyundai действует под Петербургом, на Дальнем Востоке работает фабрика Mazda , нужно напомнить оRenault в Самарской области и Volkswagen Нижнем Новгороде и Калуге. При этом в начале тысячелетия исчезли марки «Москвич», «Таврия», «Волга» и ЗИЛ . И хотя те же УАЗ и «АвтоВАЗ» все так же активновыпускают автомобильную продукцию, отечественные проекты все жевыдыхаются. Например, ульяновцы решили не производить паркетник3170, намереваясь сконцентрироваться на « русском Прадо», но выяснилось, чтои он заморожен.

Не так давно стало известно, что «АвтоВАЗ» сливается с Dacia, нопервый не потеряет своей идентичности, как заявили руководителикомпании. Якобы они останутся отдельными фирмами со своей историей, брендами и стратегией, но усилятся благодаря более грамотномууправлению. Компании интегрируются с Renault для максимальнойэффективности применения синергического эффекта. Можно сказать, чтоавтопром РФ начинает напоминать испанский, где ведущийпроизводитель Seat уже давно функционирует в системеVolkswagen.

В «Автостате» не думают, что отечественный автопром умер: онпросто стал частью глобального, но это по-своему скажется напроцессе создания машин в России. Специалист из ЮУрГУ АлександрРулевский в свою очередь относится к происходящему не оченьпозитивно. Он не уверен, что от присутствия иностранных корпорацийотечественные компании сильно выиграют, так как главная задачаRenault, Mazda и прочих всего лишь получать доход, не обращаявнимание на индивидуальность и историю российских марок.

Между тем эксперт просит не драматизировать сложившуюсяобстановку. По его мнению, через время новые проекты от российскихкомпаний наверняка появятся, к тому же страна не лишилась своихзаводов, а находится ныне в общей структуре мирового автопрома, гденациональных границ почти нет.