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Рассекречена цветовая гамма серийного Aurus 

Motor.ru и ещё 1 2 часа назад
Aurus рассекретила цветовую гамму серийного седана Senat
Фото: © Aurus
Компания Aurus, которая готовится к началу продаж серийных Aurus Senat, рассекретила цветовую гамму седана. Первый гражданский автомобиль премиум-бренда предложат клиентам в шести оттенках кузова: белом перламутре, кофейном, стальном голубом, темно-синем, графитовом и черном.
Чтобы подогреть интерес к скорому рыночному дебюту, Aurus опубликовала свежий ролик, на котором седан проезжает по вантовому мосту в окрестностях Сочи. Отечественный бренд также раскрыл подробности о материалах отделки салона: она будет выполнена с использованием кожи «наппа», древесины ценных пород и велюра.
Седан Aurus Senat встанет на конвейер в мае 2021 года. Сборку машин, предназначенных для потребительского рынка, наладят на заводе Sollers в Елабуге. Ожидается, что в год предприятие сможет собирать до пяти тысяч «Аурусов», в производство которых будет вложено до 6,6 миллиарда рублей. Aurus для госструктур продолжат выпускать на мощностях ФГУП НАМИ в Москве. Производство второй модели — внедорожника Komendant — начнется летом 2022 года.
Несмотря на то, что официально продажи гражданских Aurus еще не начались, уже известен первый покупатель. По данным ГИБДД, черный люксовый седан заказала московская частная компания, предоставляющая услуги лизинга и связанная с холдингом «Авилон» — вероятно, автомобиль отправился к официальному дилеру Aurus.
Автомобили Aurus оснащаются бензоэлектрической силовой установкой на базе 4,4-литрового V8. В паре с электронным «довеском», питающимся от высоковольтной батареи, мотор выдает 598 лошадиных сил. Трансмиссия — девятидиапазонный автомат KATE. Разгон с места до «сотни» занимает у автомобиля менее шести секунд, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 километров в час.
Стоимость люксового седана для частных заказчиков стартует с 18 миллионов рублей.
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Бортжурнал , Sollers
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