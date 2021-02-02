Aurus рассекретила цветовую гамму серийного седана Senat

Компания Aurus, которая готовится к началу продаж серийных Aurus Senat, рассекретила цветовую гамму седана. Первый гражданский автомобиль премиум-бренда предложат клиентам в шести оттенках кузова: белом перламутре, кофейном, стальном голубом, темно-синем, графитовом и черном.

Чтобы подогреть интерес к скорому рыночному дебюту, Aurus опубликовала свежий ролик, на котором седан проезжает по вантовому мосту в окрестностях Сочи. Отечественный бренд также раскрыл подробности о материалах отделки салона: она будет выполнена с использованием кожи «наппа», древесины ценных пород и велюра.

Седан Aurus Senat встанет на конвейер в мае 2021 года. Сборку машин, предназначенных для потребительского рынка, наладят на заводе Sollers в Елабуге. Ожидается, что в год предприятие сможет собирать до пяти тысяч «Аурусов», в производство которых будет вложено до 6,6 миллиарда рублей. Aurus для госструктур продолжат выпускать на мощностях ФГУП НАМИ в Москве. Производство второй модели — внедорожника Komendant — начнется летом 2022 года.

Несмотря на то, что официально продажи гражданских Aurus еще не начались, уже известен первый покупатель . По данным ГИБДД, черный люксовый седан заказала московская частная компания, предоставляющая услуги лизинга и связанная с холдингом «Авилон» — вероятно, автомобиль отправился к официальному дилеру Aurus.

Автомобили Aurus оснащаются бензоэлектрической силовой установкой на базе 4,4-литрового V8. В паре с электронным «довеском», питающимся от высоковольтной батареи, мотор выдает 598 лошадиных сил. Трансмиссия — девятидиапазонный автомат KATE. Разгон с места до «сотни» занимает у автомобиля менее шести секунд, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 километров в час.

Стоимость люксового седана для частных заказчиков стартует с 18 миллионов рублей.