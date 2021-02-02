В России сфотографировали Toyota Land Cruiser нового поколения 

В распоряжении Autospot.ru оказались шпионские фотографии закамуфлированного внедорожника: портал утверждает, что это Toyota Land Cruiser нового поколения с индексом 300, а снимки сделаны в России.

Среди опубликованных фотографий — несколько снимков экстерьера, в том числе затянутой в пленку радиаторной решетки и передней светодиодной оптики, которую можно частично рассмотреть через прорези в камуфляже. Также портал публикует изображения салона внедорожника: у тестового экземпляра аналоговые шкалы спидометра и тахометра, а между ними расположен небольшой цветной дисплей.

© blog.autospot.ru / Предположительно Toyota Land Cruiser нового поколения

По центру передней панели установлен сенсорный экран мультимедийной системы (предположительно диагональю 12 дюймов), под ним — прямоугольные воздуховоды и блок управления климатической системой. По обе стороны от него можно заметить кнопки трехступенчатого подогрева и вентиляции водительского и переднего пассажирского кресел.

На центральном тоннеле имеется беспроводная зарядка для смартфона, а слева от нее расположен рычаг коробки передач. Также на снимках можно заметить электронный ручник и серебристый тумблер управления полным приводом.

По неофициальным данным, со сменой поколения внедорожник переберется на архитектуру TNGA, лишится рамной конструкции и увеличится в габаритах: вытянется в длину на 20 миллиметров, до 4970 миллиметров, в ширину — на пять миллиметров, до 1985 миллиметров, но при этом станет ниже на 10 миллиметров, до 1870 миллиметров. Колесная база вырастет на 50 миллиметров, до 2900 миллиметров.

BestCarWeb / Неофициальный рендер нового Toyota Land Cruiser

Также ходят слухи, что новый Land Cruiser останется без 4,6-литрового V8 — ему на смену придет 3,5-литровая «битурбошестерка» V35A-FTS мощностью 415 лошадиных сил, а альтернативной станет 3,3-литровый дизель. Не исключено и появление гибридной модификации на базе двигателя 3.5, выдающего в паре с 180-сильным электромотором около 480 сил.

Официальной информации о премьере модели пока нет. По одним данным, дебют внедорожника состоится в марте 2021 года, по другим — не раньше 1 августа.