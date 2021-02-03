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Geely рассекретила дизайн нового кроссовера 

Автостат и ещё 1 5 часов назад
Geely рассекретила дизайн нового кроссовера
Фото: Geely
Китайская компания Geely опубликовала первые изображения своего нового кроссовера под названием KX11. Премьера новинки состоится в апреле на Шанхайском автосалоне, а производство стартует в третьем квартале нынешнего года.
Как пишет портал Autonews.ru, автомобиль построят на платформе CMA (Compact Modular Architecture). Эту же архитектуру используют Volvo XC40 и Geely Tugella, который уже продается в России. Длина новинки составит около 4,8 м, размер колесной базы — 2,8 м.Geely KX11 получит светодиодную оптику, решетку радиатора с вертикальными ламелями, массивные колесные арки и колесные диски со сдвоенными спицами. Изображений салона пока опубликована не было. Скорее всего, машины оборудуют цифровой приборной панелью и большим сенсорным дисплеем.
Все технические характеристики новинки пока держатся в секрете. По неофициальным данным, в гамму моторов войдет 2,0-литровая бензиновая турбочетверка мощностью 190 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Двигатель будет работать совместно с 7-ступенчатым «роботом».
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Бортжурнал , Volvo , Geely , Volvo XC40
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