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В Москве завершились испытания нового электроракетного двигателя 

RT на русском и ещё 1 9 часов назад
В Москве завершились испытания нового электроракетного двигателя
Фото: Вести Подмосковья
В московском технопарке «Слава» завершились испытания нового электроракетного двигателя.
Как передаёт НСН, двигатель может стать частью космических аппаратов или разгонных блоков для их выведения на целевые орбиты.
В прошлом году разработчик двигателя — компания «СуперОкс» — получил от правительства Москвы экспортный кешбэк — грант в размере 10% от выручки по исполненным экспортным контрактам. Была также предоставлена субсидия на инжиниринг — разработку конструкторской и технологической документации, испытания и приобретение оборудования.
«Новый электроракетный двигатель использует принцип ускорения плазмы внешним магнитным полем, которое создаётся сверхпроводниками. Сверхпроводники в конструкции — это ноу-хау двигателя. За счёт них он обладает высокой мощностью, что является одной из ключевых характеристик», — цитирует сообщение интернет-газета «Взгляд».
Ранее сообщалось, что предприятие «Роскосмоса» АО «НПО Энергомаш» возобновило прерванные пандемией переговоры с иностранными заказчиками о поставках за рубеж ракетных двигателей.
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Бортжурнал , Роскосмос , Правительство Москвы , НПО "Энергомаш"
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