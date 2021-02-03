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На 135 тысячах Tesla внезапно отключается экран. Их отправят в ремонт 

Motor.ru 1 час назад
Компании Tesla пришлось согласиться отправить в ремонт 135 тысяч авто
Фото: Motor.ru
Компания Tesla согласилась отправить в ремонт 134 951 автомобиль Model S и Model X, проданный в США с 2012 по 2018 годы, сообщает Reuters. Причиной отзыва стал сенсорный экран мультимедийной системы, который может внезапно отключиться и создать риск возникновения аварийной ситуации.
Tesla не сразу согласилась провести акцию. Еще 13 января Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) направило в компанию письмо, в котором заявило, что сбоящие тачскрины — дефект, связанный с безопасностью. В связи с этим ведомство потребовало отправить в сервис 158 тысяч Model S и Model X.
Эксперты отметили, что из-за отключения Media control unit (MCU) водитель электрокара перестает видеть изображение с камеры заднего вида и не может управлять системой защиты от запотевания лобового стекла, что приведет к «ухудшению видимости в ненастную погоду». Кроме этого, теряются звуковые и визуальные оповещения, а также возможность контролировать работу автопилота.
Чаще всего автопроизводители соглашаются провести добровольный отзыв, прежде чем получат официальное требование от NHTSA, однако Tesla попыталась оспорить заключение экспертов. Ранее в компании заявили, что в курсе проблемы, но посоветовали водителям в случае «глюков» дисплея оглядываться через плечо и использовать зеркала заднего вида, а также вручную протирать лобовое стекло.
В NHTSA аргументы Tesla сочли неубедительными и потребовали дать ответ на официальный запрос до 27 января. В результате производитель электрокаров все же согласился провести акцию, однако исключил из нее электрокары с новыми процессорами «мультимедийки», выпущенные после 2018 года.
В ноябре прошлого года Tesla пришлось отправить в ремонт 9537 Model X и Model Y из-за отваливающейся обшивки крыши и проблем с подвеской. Владельцы электрокаров массово жаловались не только на обшивку, но и на целые куски крыши, которые могут отлететь прямо на ходу и задеть едущие сзади автомобили.
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Бортжурнал , Tesla , Reuters
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