Компании Tesla пришлось согласиться отправить в ремонт 135 тысяч авто

Компания Tesla согласилась отправить в ремонт 134 951 автомобиль Model S и Model X, проданный в США с 2012 по 2018 годы, сообщает Reuters. Причиной отзыва стал сенсорный экран мультимедийной системы, который может внезапно отключиться и создать риск возникновения аварийной ситуации.

Tesla не сразу согласилась провести акцию. Еще 13 января Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) направило в компанию письмо, в котором заявило, что сбоящие тачскрины — дефект, связанный с безопасностью. В связи с этим ведомство потребовало отправить в сервис 158 тысяч Model S и Model X.

Эксперты отметили, что из-за отключения Media control unit (MCU) водитель электрокара перестает видеть изображение с камеры заднего вида и не может управлять системой защиты от запотевания лобового стекла, что приведет к «ухудшению видимости в ненастную погоду». Кроме этого, теряются звуковые и визуальные оповещения, а также возможность контролировать работу автопилота.

Чаще всего автопроизводители соглашаются провести добровольный отзыв, прежде чем получат официальное требование от NHTSA, однако Tesla попыталась оспорить заключение экспертов. Ранее в компании заявили, что в курсе проблемы, но посоветовали водителям в случае «глюков» дисплея оглядываться через плечо и использовать зеркала заднего вида, а также вручную протирать лобовое стекло.

В NHTSA аргументы Tesla сочли неубедительными и потребовали дать ответ на официальный запрос до 27 января. В результате производитель электрокаров все же согласился провести акцию, однако исключил из нее электрокары с новыми процессорами «мультимедийки», выпущенные после 2018 года.