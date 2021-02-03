Покупателям рассказали о признаках битого автомобиля

Автомобили «с конвейера» в дилерском центре могут быть не такими уж и новыми. Дело в том, что при транспортировке они часто получают повреждения: небольшие царапины или вмятины. Иногда автовозы попадают в аварию и переворачиваются вместе с грузом, который потом в ряде случаев ремонтируют и выставляют на продажу. Специалисты рассказали, как заметить обман.

Они отметили, что в дилерских центрах есть специальная комната для выдачи автомобиля. Если в ней тусклое освещение, то стоит ждать подвоха. В таком случае лучше иметь при себе фонарик, чтобы осмотреть товар как следует. Нелишним будет взять с собой друга, тогда обследовать покупку получится и быстрее, и тщательнее.

При осмотре в первую очередь стоит обратить внимание на равномерную окраску всех деталей автомобиля. Оттенок не должен отличаться — в противном случае это говорит о замене. Причем детали кузова либо специально красили в нужный цвет, либо взяли с такой же машины, но другой партии, пишет «АвтоВзгляд».

Далее необходимо воспользоваться толщинометром, который предварительно стоит взять с собой. Перед этим еще надо узнать, какова толщина ЛКП с завода. Если между деталями она различается, то это повод насторожиться. Полезно проверить и кузовной герметик: он не должен отличаться от того, что предлагает производитель.

Еще один важный момент — осмотреть болтовые соединения. Если их меняли, то это будет видно по состоянию граней крепежа. Немаловажно заглянуть под бампер. Повреждения на нем укажут на то, что при погрузке на автовоз автомобиль заезжал с превышением скорости. Что еще при этом произошло, до некоторого времени будет неизвестным.