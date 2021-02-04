АвтоВАЗ запустил производство обновленного Lada Largus

АвтоВАЗ запустил массовое производство своих обновленных моделей из линейки Lada Largus . Первым в этот раз с заводского конвейера сошел внедорожник Largus Cross в самой богатой комплектации, получивший оттенок «Каракумы».

Lada Largus после обновления оснастили передней частью в Х-стиле, с новыми молдингами, головной оптикой Renault Logan второй генерации, массивной решеткой радиатора, измененными передними крыльями. Модель получила боковые зеркала от Lada Vesta , укороченную антенну на крыше и жабо, новые встроенные в стандартной сборке форсунки омывателя.

В салоне добавили панель управления от Renault Duster прошлого поколения, от французской модели позаимствовали и дверные карты. Приборную панель, рулевое колесо и кресла, а также подлокотники новинке добавили от Lada Xray Cross. Как и ранее, под капотом расположили бензиновые двигатели на 1,6 литра, способные выдать до 87 л. с. или 106 л. с. мощности, а в паре неизменно установили 5-скоростную механическую коробку передач.

В салоне добавили панель управления от Renault Duster прошлого поколения, от французской модели позаимствовали и дверные карты. Приборную панель, рулевое колесо и кресла, а также подлокотники новинке добавили от Lada Xray Cross. Как и ранее, под капотом расположили бензиновые двигатели на 1,6 литра, способные выдать до 87 л. с. или 106 л. с. мощности, а в паре неизменно установили 5-скоростную механическую коробку передач.

Когда можно будет оформить предзаказ на новые российские автомобили, на АвтоВАЗе пообещали сообщить позже.