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Subaru отзывает почти 400 машин из-за оплошности одного человека 

Motor.ru 5 часов назад
Subaru пришлось отозвать почти 400 машин из-за оплошности сборщика
Фото: Motor.ru
Компания Subaru объявила об отзыве 383 экземпляров Outback и Impreza 2021 модельного года, произведенных в США. Выяснилось, что сотрудник автозавода неправильно затягивал гайки при сборке вариатора.
Под отзыв попали 314 автомобилей Outback, собранных в США в период с 14 по 21 декабря 2020 и 69 экземплярров Impreza, выпущенных с 14 по 18 декабря того же года. В ходе внутреннего расследования, представители Subaru выяснили, что один из сотрудников предприятия во время сборки бесступенчатых трансмиссий ошибся в выборе усилия при затягивании гайки троса селектора.
В результате ошибки специалиста селекторы передач указанных автомобилей могут работать неправильно. Подобная неисправность вариатора может привести к серьезным последствиям во время движения. По словам представителей японской компании, выявленный сотрудник, работавший на конкретной производственной линии, успел поучаствовать в сборке 91 модели. Однако на всякий случай автопроизводитель принял решение отозвать все автомобили, которые могли быть потенциально затронуты этим сотрудником.
Все владельцы Subaru будут уведомлены о неисправности до 19 февраля 2021 года. В настоящий момент никаких данных о произошедших авариях, вызванных ошибкой сотрудника предприятия, не поступало.
В конце января компания Toyota объявила масштабный отзыв моделей Land Cruiser 200 и Lexus LX570, который затронул 82 405 внедорожников, проданных в России 31 января 2013 года по настоящее время. Причиной отзыва стала вероятность короткого замыкания, и, в худшем случае, возгорания.
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Комментарии 1
Бортжурнал , Subaru , Lexus , Toyota
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