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В каких случаях не накажут за оставление места ДТП 

Car.ru 6 часов назад
В каких случаях не накажут за оставление места ДТП
Фото: Car.ru
В ГИБДД напомнили водителям, в каких случаях можнооформить все документы без участия работников дорожной службы иоставить место ДТП. Прежде всего, это касается мелких аварий, когдаводители прибегают к оформлению Европротокола.
В ведомстве уточнили, что когда в ДТП никто не пострадал, включая пассажиров, а владельцы ТС все уладили без претензий, томожно самостоятельно на месте составить схему ДТП и уже потомотправиться на ближайший пункт ГИБДД.
Если у обоих автомобилистов есть ОСАГО, не было пострадавших ваварии, и никто не имеет претензий в том, кто виноват впроизошедшем, то можно составить Европротокол. Не будут наказыватьводителей и в том случае, если они отправятся с места ДТП вбольницу, чтобы доставить пострадавшего, которому срочно требуетсямедпомощь. Однако, нужно помнить, что автомобилист должен вернутьсяобратно.
Перед тем, как оставить место аварии, в присутствии свидетелейавтомобилист должен зафиксировать местоположение авто, все важныесведения.
Если авария произошла на участке, где автомобилисту нужноотъехать, чтобы дать возможность проехать другим машинам, товладельца ТС тоже не будут штрафовать.
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Бортжурнал , ГИБДД
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