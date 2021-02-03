В каких случаях не накажут за оставление места ДТП 

ГИБДД напомнили водителям, в каких случаях можнооформить все документы без участия работников дорожной службы иоставить место ДТП. Прежде всего, это касается мелких аварий, когдаводители прибегают к оформлению Европротокола.

В ведомстве уточнили, что когда в ДТП никто не пострадал, включая пассажиров, а владельцы ТС все уладили без претензий, томожно самостоятельно на месте составить схему ДТП и уже потомотправиться на ближайший пункт ГИБДД.

Если у обоих автомобилистов есть ОСАГО, не было пострадавших ваварии, и никто не имеет претензий в том, кто виноват впроизошедшем, то можно составить Европротокол. Не будут наказыватьводителей и в том случае, если они отправятся с места ДТП вбольницу, чтобы доставить пострадавшего, которому срочно требуетсямедпомощь. Однако, нужно помнить, что автомобилист должен вернутьсяобратно.

Перед тем, как оставить место аварии, в присутствии свидетелейавтомобилист должен зафиксировать местоположение авто, все важныесведения.

Если авария произошла на участке, где автомобилисту нужноотъехать, чтобы дать возможность проехать другим машинам, товладельца ТС тоже не будут штрафовать.