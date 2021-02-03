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В России пересмотрят требование к фотосъёмке авто во время техосмотра 

Car.ru 54 минуты назад
Требование к фотосъёмке на техосмотре пересмотрят
Фото: Car.ru
Уже 1 марта в России начнут действовать новые правилатехосмотра. Все автомобили операторы перед процедурой должны будутсфотографировать, а затем зафиксировать с помощью системы ГЛОНАССместоположение авто и все данные отравить в ЕАИСТО.
Чтобы исключить случаи, когда автомобилисты просто покупаютдиагностические карты, погрешность при передаче данных не должнапревышать 15 метров. Тем не менее, проверки показали, чтобольшинство сервисных центров, которые будут регистрироватьтехосмотр, находятся в густо застроенных районах, а значит такточно спутники данные передать не смогут.
В Минтрансе уже изучают документы, и скорее всего, диапазонрасположения авто в итоге расширят. Стоит учесть и тот факт, что вомногих центрах расположено сразу несколько постов, помещениядостаточно большие, а значит определить точность спутники несмогут. Непонятно, как специалисты будут бороться с мошенниками, ведь уже сейчас в Сети появляются предложения по предоставлениюподдельных фото для проверки.
Таким образом, для внедрения новых требований нужно либопереоборудовать пункты прохождения ТО, либо изменить правила.
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Бортжурнал , Минтранс РФ
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