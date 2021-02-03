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Водителям рассказали, как можно загубить трансмиссию автомобиля 

Car.ru 4 часа назад
Водителям рассказали, как можно загубить трансмиссию автомобиля
Фото: Car.ru
Трансмиссия играет важную роль в работе автомобиля. Насамом деле это целый комплекс механизмов, от состояния которыхбудет зависеть безопасность водителя и пассажиров.
Определить, что трансмиссия начала работать со сбоями, можно позвуку под капотом. Обычно из строя выходит шарнир равных угловыхскоростей, ведь водители часто совершают ошибки, сами того незамечая.
Самой частой причиной поломки ШРУСа могут стать так называемые«светофорные гонки». Старты с места, пробуксовка и частыеторможения скажутся на работе всей системы, а повышенная ударнаянагрузка приведет к преждевременному износу стальных деталей. Ездас максимально вывернутыми вбок колесами тоже опасна, добавилиспециалисты.
Еще одна причина, почему может выходить из строя ШРУС — этонарушенная герметичность пыльника. Такие поломки случаются при ездепо бездорожью, где часто приходится преодолевать препятствия. Крометого, повлияет и парковка на тротуаре одним колесом. Если пыльникпорван, металлические детали поражает влага, и они ломаются.
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