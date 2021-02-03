В России стартовало голосование за «Автомобиль года 2021» 

В начале февраля в России стартовало голосование в однойиз самых популярных премий — Всероссийской национальной премии«Автомобиль Года в России — 2021». Автомобилисты на сайте могутвыбрать самую лучшую модель в разных сегментах, а также получитьценный приз.

Ежегодно свои голоса за лучших претендентов среди авто выбираютболее миллиона автомобилистов. В 2020 году рынок авто сократился на7%, многие модели ушли, особенно это затронуло класс родстеров икабриолетов, но в то же время в нашу страну приехало более 30новинок от брендов с мировым именем.

Кроме уже традиционных 23 сегментов автомобилистам предложили вэтом году определить победителя среди новинок, а также гибридных иэлектрических моделей. Продлится голосование до 1 июня этого года. Затем независимые эксперты компании Ipsos Comcon проведут подсчетголосов и определят номинантов на победу.

Главным призом для участников голосования станет бизнес-седанKia K5, кроме того их ждут подарки и сюрпризы от спонсоровмероприятия.