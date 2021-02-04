Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках 

Эксперты портала Autonews рассказали об ошибках автолюбителей, которые могут привести к серьезной поломке двигателя.

В материале уточняется, что в нем рассматриваются преимущественно бензиновые традиционные двигатели внутреннего сгорания.

Специалисты советуют пользоваться тахометром при езде на автомобиле , так как он позволяет следить за режимами работы мотора. Эксперты напоминают, что даже после обкатки двигателя, машину необходимо эксплуатировать в нормальном режиме при среднем диапазоне оборотов. Чрезмерные нагрузки при высоких оборотах ведут к ускоренному износу поршневой группы и неожиданно быстрому капремонту двигателя. Езда при низких оборотах с ранними переключениями передач также вредна для двигателя, подчеркивается в материале. При такой манере работы с мотором температура в камерах сгорания не всегда достигает оптимальных значений, и на стенках цилиндров, свечах зажигания и поршнях образуется нагар, что чревато серьезными поломками.

Автомобиль необходимо прогревать в любое время года, напоминает портал. Как отмечает автор материала, летом достаточно подождать минуту или полторы, а зимой — не менее двух-трех минут. Этого времени хватит, чтобы масляный насос разогнал смазку по рабочим поверхностям мотора и основным парам трения. Также портал рекомендует аккуратно и плавно ехать первые один-два километра после начала движения для прогрева коробки передач и прочих узлов.

Кроме того, к огромному количеству поломок мотора приводит перегрев, причина которого, как объясняет Autonews, — немытый радиатор. Отсутствие ухода за этой деталью системы охлаждения также может привести к "закипанию" автомобиля в пробке.

Другая серьезная ошибка — неправильное обслуживание радиатора. Эксперты портала напоминают, что антифриз надо регулярно менять, иначе через два-три года он потеряет свои свойства и начнет портить систему охлаждения. Кроме того, нельзя доливать в радиатор воду, которая непременно приведет сначала к отказу этого узла, а затем и к более серьезным проблемам с самим двигателем.

Также авторы материала призвали водителей аккуратнее использовать присадки, так как многие из них могут оказаться не очень полезными для двигателя.