За год покупатели потратили на люксовые авто почти 51 млрд рублей 

За 2020 год с продажи машин класса «люкс» российские авторитейлеры выручили 51 млрд рублей, что стало известно из материалов исследования «Автостат Инфо». Среди люксовых машин самым доходным по итогам всего года стал Mercedes-Benz S-Класса.

Аналитики отмечают, что за год в России был продан 1481 такой автомобиль на сумму в 13,5 млрд рублей. По показателю выручки с продаж Mercedes-Benz S-Класса заметно обгоняет своих конкурентов по сегменту. Так, например, оборот с продажи BMW 7-Серии —второе место в сегменте — составил в прошлом году только 7,6 млрд рублей. При этом продажи модели составили 1005 ед. Третье место по показателю годовой выручки с продаж в этом сегменте занимает Mercedes-Benz AMG GT : всего было продано за 2020 год в стране 337 таких машин на общую сумму в 3 млрд рублей.

Объем продаж BMW 6-Серии GT за 2020 год в РФ составил 524 ед., а оборот — 2,5 млрд рублей. Таким образом эта модель заняла 4-е место в итоговом рейтинге сегмента, а пятое место досталось модели Porsche Panamera . В прошлом году россияне купили 299 ед. Porsche Panamera и заплатили за них 2,3 млрд рублей.

Добавим, что всего за 2020 год в России было продано 6638 люксовых авто. По данным «Автостат Инфо», это на 25% меньше, чем за 2019 год, когда объем реализации таких машин достигал отметки в 8853 авто.