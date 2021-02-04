Семиместный Chery Tiggo 8 получит в РФ новый двигатель

Российский офис Chery объявил о скором старте продаж Chery Tiggo 8 с 147-сильным бензиновым турбомотором 1.5. Такой кроссовер в семиместном исполнении и топовой комплектации Prestige поступит в салоны дилеров 12 февраля и будет стоить от 1 799 900 рублей.

Chery Tiggo 8 продается на российском рынке с марта 2020 года, и пока модель предлагается с безальтернативным двухлитровым турбомотором мощностью 170 лошадиных сил в сочетании с вариатором. С места до «сотни» такой Tiggo 8 разгоняется за 10 секунд, а максимальная скорость составляет 200 километров в час.

Но уже через неделю гамма двигателей пополнится наддувным агрегатом объемом 1,5 литра, который выдает 147 лошадиных сил и работает в паре с шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Эта версия динамичнее 170-сильной: на разгон до 100 километров в час кроссовер тратит 9,8 секунды. Мотор соответствует экологическому классу Евро-5, работает на бензине с октановым числом 92, а расход топлива в смешанном цикле составляет 7,6 литра на 100 километров пути.

В топовой комплектации Prestige кроссовер оснащается 18-дюймовыми дисками, светодиодной оптикой, датчиками света и света, функцией отсрочки выключения фар, системой кругового обзора, передними и задними датчиками парковки, круиз-контролем и двухзонный климат-контролем. За безопасность отвечают шесть подушек безопасности, также предусмотрены система помощи при экстренном торможении, система контроля крутящего момента, система снижения вероятности опрокидывания, антипробуксовочная система, система помощи при старте в гору и на спуске.

С момента появления модели на рынке весной прошлого года и по декабрь включительно в России было продано 2064 экземпляра Chery Tiggo 8. Цены на кроссовер в базовой комплектации со 170-сильным мотором 2.0 начинаются от 1 719 900 рублей.