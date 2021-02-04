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АвтоВАЗ показал салон обновлённого Ларгуса 

Autorating.ru 4 часа назад
АвтоВАЗ показал салон обновлённого Ларгуса
Фото: АвтоВАЗ
Пресс-служба компании АвтоВАЗ отчиталась о постановке на конвейер завода в Тольятти обновлённого универсала Lada Largus, одновременно с этим событием, в общий доступ выложили фотографию модернизированного салона в исполнении Cross.
Как и предполагалось, свежие фургоны и универсалы обзавелись интерьером от Renault, по архитектуре он напоминает «дастеровскую» компоновку дополненную элементами от Лады, например мультируль с клавишами управления позаимствован у кросс-хэтча Xray Cross, графика приборов выполнена в фирменном оранжевом цвете.
Вместе с новой центральной панелью, Ларгусам достался полноценный медиа-комбайн с цветным дисплеем, клавиши стеклоподъёмников переехали из центрального тоннеля на двери уступив место кнопкам подогрева сидений, сами кресла стали эргономичнее за счёт более плотных валиков по бокам.
Продажи стартуют в ближайшее время, цены и комплектации обнародуют ближе к дебюту обновлённого семейства на рынке.
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Бортжурнал , Lada Largus , Lada , Renault , Автоваз
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