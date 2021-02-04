Появились первые изображения серийного Volkswagen ID.6 размером с Touareg

Один из пользователей Reddit обратил внимание на фотографии нового электрокара Volkswagen ID.6, опубликованные в базе Министерства промышленности Китая. На снимках запечатлен электрический кроссовер, который по габаритам сравним с Volkswagen Touareg и является серийным воплощением концепта ID. Roomzz 2019 года.

Благодаря утечке выяснились некоторые подробности о модели: длина, ширина и высота серийного ID.6 составляет 4876, 1848 и 1680 миллиметров соответственно, колесная база равна 2965 миллиметрам. Для сравнения: размеры Volkswagen Touareg — 4878x1984х1717 миллиметров. Версия для китайского рынка будет комплектоваться электромотором мощностью 204 лошадиные силы (150 киловатт), который питает литий-ионная батарея емкостью 70 киловатт-часов. На одной зарядке такой кроссовер сможет проезжать до 450 километров.

Серийный Volkswagen ID.6 для китайского рынка

«Товарный» вариант имеет ряд отличий от концепта ID. Roomzz. Например, двери у ID.6, судя по фотографиям, стандартные, а у концепта были четыре сдвижные. Кроме того, у китайской версии иначе оформлен передок, а передняя оптика имеет более вытянутую форму. Трехрядный салон рассчитан на семь человек.

Шоу-кар Volkswagen ID. Roomzz

Премьера глобальной модели состоится весной 2021 года, и Китай станет первой страной, где начнутся продажи ID.6 местной сборки. Затем электрокар появится в Европе и США.