Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Японские журналисты назвали причины ухода Honda из России 

Car.ru 4 часа назад
В Японии раскрыли причины ухода Honda из России
Фото: Car.ru
В одном из недавних материалов, обнародованном японскимнациональным печатным изданием The Asahi Shimbun, журналистыпопытались разобраться в причинах запланированного уходаавтомобилестроительной компании Honda с рынка России.
Информация о том, что компания Honda планирует в ближайшие годы уйти с российского рынка, появилась в конце минувшего года. Как отмечают японские журналисты, для экспертов эта новость не стала большой неожиданностью, так как производитель последние пять лет фактически боролся за выживание в России, но в итоге поднять продажи до прежних уровней не получилось.
Для Honda самым удачным в России в плане продаж был 2008 год, когда годовой объём реализации новых автомобилей бренда превысил 89 тысяч единиц. Таким образом, тогда японский производитель занимал долю на рынке 2,9%, но постепенно этот показатель снижался и в 2019-2020 гг доля составляла всего 0,1%.
За минувший год в России было реализовано около полутора тысяч авто от Honda, поэтому решение об уходе в общем-то не удивительно.
Большим минусом для производителя стало также то, что всеавтомобили завозили в Россию из Японии или других стран, гделокализован выпуск. Масса других компаний, в том числе и японских, давно открыла свои заводы в РФ, поэтому на внутренний рынок поставляются машины локальной сборки.
К тому же, такие производители получают определённые льготы отгосударства, а потому их продукция дешевле, нежели чистый импорт.
Honda же в последние годы продавала на российском рынке только две модели и они значительно дороже аналогов конкурентов, что не могло не отразиться на продажах.
Видео дня. Новые Tesla могут не допустить на дороги из-за необычного руля
Car.ru: последние новости
В России пересмотрят требование к фотосъёмке авто во время техосмотра В России пересмотрят требование к фотосъёмке авто во время техосмотра Илон Маск признал проблемы с качеством у современных электромобилей Tesla Илон Маск признал проблемы с качеством у современных электромобилей Tesla Появились первые фото серийного электрокара версии Volkswagen ID.6 Появились первые фото серийного электрокара версии Volkswagen ID.6
Комментарии
Бортжурнал , Honda
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение