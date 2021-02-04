В Японии раскрыли причины ухода Honda из России

В одном из недавних материалов, обнародованном японскимнациональным печатным изданием The Asahi Shimbun, журналистыпопытались разобраться в причинах запланированного уходаавтомобилестроительной компании Honda с рынка России.

Информация о том, что компания Honda планирует в ближайшие годы уйти с российского рынка, появилась в конце минувшего года. Как отмечают японские журналисты, для экспертов эта новость не стала большой неожиданностью, так как производитель последние пять лет фактически боролся за выживание в России, но в итоге поднять продажи до прежних уровней не получилось.

Для Honda самым удачным в России в плане продаж был 2008 год, когда годовой объём реализации новых автомобилей бренда превысил 89 тысяч единиц. Таким образом, тогда японский производитель занимал долю на рынке 2,9%, но постепенно этот показатель снижался и в 2019-2020 гг доля составляла всего 0,1%.

За минувший год в России было реализовано около полутора тысяч авто от Honda, поэтому решение об уходе в общем-то не удивительно.

Большим минусом для производителя стало также то, что всеавтомобили завозили в Россию из Японии или других стран, гделокализован выпуск. Масса других компаний, в том числе и японских, давно открыла свои заводы в РФ, поэтому на внутренний рынок поставляются машины локальной сборки.

К тому же, такие производители получают определённые льготы отгосударства, а потому их продукция дешевле, нежели чистый импорт.

Honda же в последние годы продавала на российском рынке только две модели и они значительно дороже аналогов конкурентов, что не могло не отразиться на продажах.