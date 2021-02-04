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Илон Маск признал наличие проблем с автомобилями Tesla 

Газета.Ru и ещё 5 4 часа назад
Илон Маск признал наличие проблем с автомобилями Tesla
Фото: Газета.Ru
Миллиардер Илон Маск согласился с критикой качества сборки электрокаров Tesla. В интервью на Youtube-канале Munro Live, он рассказал о проблемах автомобилей собственного производства.
По его словам, новую Tesla стоит или покупать в самом начале производства, или когда оно выйдет на стабильный уровень. В другом случае владелец может столкнуться с кривыми зазорами или плохой сборкой салона.
В качестве примера Маск привел партию автомобилей Tesla, выпущенную в декабре 2020 года. Из-за несоблюдения техпроцесса, некоторые электрокары оказались некачественно окрашены.

"Когда вы наращиваете производство, вы просто открываете для себя эти вещи. Если бы мы знали о них заранее, мы бы сразу исправили их", — объяснил Маск.

Несмотря на это он заверил, что контроль за качеством автомобилей Tesla усиливается и покупатели вскоре забудут про проблемы с машиной.
Ранее стало известно, что Илон Маск временно ушел из Twitter.
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Бортжурнал , Tesla , Илон Маск
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