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Илон Маск признал проблемы с качеством у электромобилей Tesla 

РИА Новости и ещё 7 2 часа назад
Маск признал проблемы с качеством у машин Tesla
Фото: Reuters
Миллиардер Илон маск ответил на критику качества сборки электрокаров Tesla. В интервью на Youtube-канале Munro Live, он рассказал о проблемах автомобилей собственного производства.
Как признал Маск, новую Tesla лучшего всего покупать, либо в самом начале производства, либо когда оно выйдет на стабильный уровень. В противном случае конкретный экземпляр будет способен раздражать своего владельца такими недочетами, как кривые зазоры или плохая сборка салона. В качестве примера приводится партия автомобилей Tesla, выпущенная в декабре 2020 года. Из-за несоблюдения техпроцесса, некоторые электрокары оказались некачественно окрашены.

"Когда вы наращиваете производство, вы просто открываете для себя эти вещи. Если бы мы знали о них заранее, мы бы сразу исправили их", — подытожил миллиардер.

Маск заверил, что контроль качества на Tesla постоянно растет и скоро проблем у покупателей этих автомобилей поубавится.
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Бортжурнал , Tesla , Илон Маск
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