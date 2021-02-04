Маск признал проблемы с качеством у машин Tesla

Миллиардер Илон маск ответил на критику качества сборки электрокаров Tesla. В интервью на Youtube-канале Munro Live, он рассказал о проблемах автомобилей собственного производства.
Как признал Маск, новую Tesla лучшего всего покупать, либо в самом начале производства, либо когда оно выйдет на стабильный уровень. В противном случае конкретный экземпляр будет способен раздражать своего владельца такими недочетами, как кривые зазоры или плохая сборка салона. В качестве примера приводится партия автомобилей Tesla, выпущенная в декабре 2020 года. Из-за несоблюдения техпроцесса, некоторые электрокары оказались некачественно окрашены.
"Когда вы наращиваете производство, вы просто открываете для себя эти вещи. Если бы мы знали о них заранее, мы бы сразу исправили их", — подытожил миллиардер.
Маск заверил, что контроль качества на Tesla постоянно растет и скоро проблем у покупателей этих автомобилей поубавится.