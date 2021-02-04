Ажиотаж на авторынке сменился спадом

Несмотря на позитивные ожидания автобизнеса в начале года, январские продажи новых автомобилей показали снижение на 4,2%. Эффект роста цен из-за слабого рубля и угасание отложенного спроса давят на рынок стремительнее, чем ожидали эксперты. Ситуация осложняется глобальными проблемами в мировом автопроме, которые делают автомобили все дороже. В тоже время впервые китайские автокомпании поднялись в десятку первых по продажам в России.

Первый месяц 2021 года завершился на авторынке падением продаж новых автомобилей на 4,2% (до 95,2 тыс. автомобилей) в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года, свидетельствует статистика комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России. В декабре на конференции АЕБ, посвященной итогу 2020 года, глава комитета автопроизводителей Томас Штэрцель (возглавляет представительство Porsche в России) говорил, что не ожидает «каких-либо значительных изменений в 2021 году», более того рост рынка составит 2,1%, ожидают в АЕБ.

«Новый год традиционно начался с низких продаж. В январе 2021 года продажи новых автомобилей снизились на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. После трех месяцев существенного роста, с декабря рынок постепенно сокращается.

Мы по-прежнему ожидаем, что в феврале и марте продажи будут расти и по результатам первого квартала выйдут на уровень прошлого года», — отметил Штэрцель.

Он подчеркнул, что пять наиболее популярных у россиян марок автомобилей демонстрируют относительную стабильность, некоторые бренды показывают существенный рост. И впервые автокомпании из Китая находятся в верхней части рейтинга. Так, в десятке лидеров нулевую динамику либо рост показали «АвтоВАЗ» (0%; 22 тыс. шт.), Kia (1%; 15 тыс. шт.), Renault (3%; шт. 8,5 тыс. шт.), Skoda (2%; 6 тыс. шт.), Mazda (13%; 2,2 тыс. шт.) и китайская Chery . Причем последняя впервые буквально врывается в ТОП-10, увеличив продажи по сравнению с январем прошлого года в 4,6 раза до 1,9 тыс. автомобилей.

В то же время в десятке лидеров снижение показали Hyundai (4%;11 тыс. шт.), Volkswagen (10%; 5,7 тыс. шт.), Toyota (17%; 5,7 тыс. шт.) и Nissan (37%; 3,3 тыс. шт.).

А если говорить о том, кто дал основной «минус» продаж по рынку, то это, прежде всего, УАЗ (33%) Mitsubishi (39%), Geely (29%), Suzuki (21%), Honda (23%), Genesis (48%), Jaguar (42%), Isuzu (59%).

Снижение продаж по многим маркам вызвано нехваткой новых автомобилей, это собственно и сдерживает рынок: при достаточном количестве автомобилей в наличии дилеры могли бы достичь гораздо больших результатов, убежден председатель правления автомобильной группы «Авилон» Андрей Павлович.

«Нехватка пока не позволяет этого сделать, в связи с чем мы видим вполне ожидаемую динамику по итогу месяца. Однако параллельно с этим дефицит автомобилей продолжает подогревать интерес покупателей, многие все еще торопятся с покупкой. Схожим образом на спрос влияет и ожидания дальнейшего роста цен в ближайшие месяцы: люди хотят приобрести машину сейчас» — рассказал «Газете.Ru» Павлович.

В целом спрос на новые автомобили в январе можно назвать сдержанным, считают в «Авилоне» их персональные объемы остались примерно на том же уровне, что и в январе 2020 года. Дефицит автомобилей сохранится, как минимум, в I квартале этого года, и объемы складских запасов до середины года практически не изменятся, уверен Павлович.

Ситуация пока что не меняется, а снижение на 4,2% — это небольшая корректировка рынка, считает генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин . Он соглашается с Павловичем, что падение продаж по отдельным компаниям связано с ограниченной доступностью автомобилей и задержками поставок. Ряд автопроизводителей в январе не смогли доставить заявленные партии, знает Петрунин.

«С января большинство автокомпаний анонсировали рост цен в пределах 3-5%. Однако в январе в основном продавались автомобили по старым ценам, полученные дилерами в декабре.

Спрос в январе превышал предложение, поэтому давления цен на спрос не было. Кроме того были запущены программы господдержки, которые также активировали спрос в массовом сегменте», — объяснил «Газете.Ru» глава «АвтоСпецЦентра».

Тем не менее в первом полугодии компания ожидает небольшое сокращение авторынка в пределах 5%, связанное с пресловутой нехваткой автомобилей. Цены по итогам первого полугодия вырастут на 5-8% и дальнейшая динамика продаж будет зависеть от спроса, уверен Петрунин.

Стагнация рынка вызвана не только пандемией коронавируса, но и сменой приоритетов у людей, уверен генеральный директор дилерской компании «Автодом» Андрей Ольховский . Сказывается и повышение цен после резкого роста курсов валюты в прошлом году и снижение возможности выбора комплектаций.

Собеседник наоборот отмечает, что сейчас ситуация с доступностью автомобилей улучшается, они стали поступать в значительных объемах ещё в конце прошлого года и январь большинство дилеров закрыли с перевыполнением планов. Впрочем, ситуация осложнится, если импортеры не поддержат дилеров, считает Ольховский.

Менее позитивно настроен автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Он обращает внимание на то, что вниз пошли, прежде всего, продажи массовых автомобилей. Так, вазовские бестселлеры Lada Vesta и Granta показали снижение на 14% (до 6,4 тыс.) и 9% (до 7,7 тыс.) соответственно. Хотя за счет остальных машин «АвоВАЗ» в целом показал нулевую динамику в январе.

«Вазовская продукция — это своего рода барометр рынка. Если на нее падает спрос, это означает, что у самых небогатых клиентов деньги заканчиваются. Уверен, что следом будут падать и другие сегменты, вплоть до премиума. При этом тут не скажешь, что «АвтоВАЗу» машин не хватает, завод работает на полную мощность, у них пока что нет проблем с дефицитом», — сказал Ифанов.