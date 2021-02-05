Новый Renault Duster для России проверили на безопасность 

Российское подразделение Renault проверило на безопасность Duster нового поколения, проведя краш-тесты на полигоне в Тольятти. По заверениям компании, кроссовер достойно выдержал испытания и заработал 14,55 балла из возможных 16 при фронтальном столкновении.

Для Duster эксперты Renault приготовили широкую программу, в которую вошли сотни лабораторных, стендовых, пробеговых и других испытаний, в том числе обязательный фронтальный удар. Выбор пал на версию кроссовера с дизельным мотором и полным приводом, которая тяжелее базовой — ее масса составляет 1663 килограмма.

Краш-тест провели по внутренней методике группы Renault с индексом ODВ65. На скорости 65 километров в час автомобиль столкнули с деформируемым барьером из алюминиевых сот с зоной перекрытия 40 процентов, имитирующим передок легковушки. В салон усадили манекены с датчиками, которые фиксировали перегрузки головы, шеи, груди, коленей, бедер и голеней.

В результате испытания «Дастеру» удалось заработать 14,55 балла из максимальных 16. В Renault отчитались о штатном срабатывании всех систем, в том числе подушки безопасности. Голова водителя оказалась точно по центру подушки, при этом датчики не зафиксировали ударов по твердым частям кузова. Лобовое стекло осталось целым, водительская дверь после удара легко открылась, а кузов сохранил структурную целостность. Видеозаписью с теста компания не поделилась.

В Renault рассказали, что Duster нового поколения получил более жесткий и прочный кузов с мощными передними стойками и полом, а также с цельными боковинами. Кроссовер предложат с шестью подушками безопасности (двумя фронтальными, боковыми передними и занавесочного типа), передними ремнями безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия.

Российская премьера нового Duster состоится 11 февраля, а пока на отечественном рынке продают кроссовер первого поколения с тремя моторами на выбор — двумя бензиновыми (114 и 143 лошадиные силы) и дизелем мощностью 109 сил. Стоимость варьируется от 865 000 до 1 277 000 рублей.