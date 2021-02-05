Nissan объявил дату премьеры нового Qashqai

Nissan продолжает подогревать интерес к Qashqai третьего поколения. В 15-секундном тизере японская компания показала некоторые детали экстерьера и интерьера новинки, а также раскрыла дату премьеры. Она состоится уже 18 февраля в 13:00 по московскому времени — раньше, чем ожидалось.

На первых кадрах виден затемненный силуэт Qashqai и пересмотренный передок с диодными дневными ходовыми огнями, размещенными по диагонали. Под ними расположены горизонтально ориентированные фары, а по центру виднеется фирменная V-образная решетка радиатора.

Видео позволяет рассмотреть отделку и кожаную перфорированную обивку в салоне Qashqai, цифровую приборную панель и 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы с тумблерами и аналоговыми кнопками, а также надписи с названием модели на кузове. Топовому Qashqai также положены проекционный дисплей диагональю 10,8 дюйма и аудиосистема Bose с 10 динамиками.

Уже имеется информация и о габаритах модели, и о силовых установках. Со сменой поколения Qashqai переберется на платформу CMF-C, обзаведется подросшей на 20 миллиметров колесной базой и вырастет на 35 миллиметров в длину, что обеспечит больше места для ног задних пассажиров.

В Европе «Кашкай» будет предлагаться только с бензоэлектрическими силовыми установками. На старте продаж предложат «умеренно-гибридные» версии на базе 1,3-литрового турбомотора. Вариант с «механикой» развивает 140 лошадиных сил, а с вариатором — 160 сил.

В 2022 году к моторной гамме присоединится версия e-Power с 1,5-литровым бензиновым двигателем, играющим роль генератора. Он заряжает батарею, которая в свою очередь питает тяговый электромотор, установленный на месте коробки передач. Такая установка будет топовой: ее отдача составит 190 сил и 330 Нм момента.

Сроки появления кроссовера на рынке пока держатся в секрете. В России на сегодняшний день доступен Qashqai второго поколения, стоимость которого варьируется от 1 413 000 до 2 026 000 рублей.