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Примут ли в суде видео с регистратора с неправильной датой? 

Car.ru 3 часа назад
Примут ли в суде видео с регистратора с неправильной датой?
Фото: Car.ru
С появлением автомобильных видеорегистраторов, жизньводителей существенно облегчилась. Ведь данное устройство сталобеспристрастным свидетелем события и полностью может оправдатьсвоего владельца.
Однако бывает и так, когда безалаберный владелецвидеорегистатора не обращает внимания на правильную настройку. Ина записи может отображаться неправильная дата. Могут ли в судеотклонить видеозапись с неправильной датой?
Как известно, в случае ДТП или нарушения ПДД, инспекторвыписывает протокол, в котором указывается конкретная дата. Если назаписи будет другая дата, в надежности такого источника можноусомниться. В то же время судья при рассмотрении дела будетруководствоваться здравым смыслом. И если на видео будет показанаситуация, явно совпадающая с другими фактами, имеющимися в наличии, такую запись вполне могут и принять.
Но чтобы не испытывать судьбу, лучше периодически контролироватьправильность отображаемой на дисплее видеорегистратора даты.
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