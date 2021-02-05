Примут ли в суде видео с регистратора с неправильной датой? 

С появлением автомобильных видеорегистраторов, жизньводителей существенно облегчилась. Ведь данное устройство сталобеспристрастным свидетелем события и полностью может оправдатьсвоего владельца.

Однако бывает и так, когда безалаберный владелецвидеорегистатора не обращает внимания на правильную настройку. Ина записи может отображаться неправильная дата. Могут ли в судеотклонить видеозапись с неправильной датой?

Как известно, в случае ДТП или нарушения ПДД, инспекторвыписывает протокол, в котором указывается конкретная дата. Если назаписи будет другая дата, в надежности такого источника можноусомниться. В то же время судья при рассмотрении дела будетруководствоваться здравым смыслом. И если на видео будет показанаситуация, явно совпадающая с другими фактами, имеющимися в наличии, такую запись вполне могут и принять.

Но чтобы не испытывать судьбу, лучше периодически контролироватьправильность отображаемой на дисплее видеорегистратора даты.