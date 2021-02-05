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Перечислены автомобили, которыми больше всего довольны владельцы 

Motor.ru и ещё 1 3 часа назад
Какие автомобили удовлетворяют своих владельцев
Фото: Motor.ru
Американское издание Consumer Reports опубликовало рейтинг автомобильный марок, которыми больше и меньше всего довольны владельцы. В опросе приняли участие 369 тысяч человек, которые оценили свои машины по пяти факторам, а также отметили, станут ли они снова покупать автомобили того же производителя.
В список критериев, по которым выставляли оценку автомобилям, вошли удовольствие от вождения, комфорт (уровень шума и плавность хода), работа электроники, вместительность мест для хранения и соответствие цены ожиданиям.
По результатам опроса лидером рейтинга стала Tesla, хотя она получила пять баллов только за удовлетворение от вождения. Комфортабельность электрокаров и работу электроники владельцы оценили на четыре балла, хранение в салоне — на три балла. В категории цена-качество «Теслы» получили только один балл.
Второе, третье и четвертое места достались американским брендам Lincoln, Ram и Chrysler. Всем трем маркам владельцы выставили «тройку» за электронику, зато вождение и комфортабельность оценили на высший бал. Замыкает пятерку лидеров Subaru, который не получил пять баллов ни в одной категории, а низшую оценку в один балл заработал за мультимедийную систему.
В аутсайдерах рейтинга оказались Cadillac, Nissan и его премиальная «дочка» Infiniti. Владельцы пожаловались на электронику Infiniti, а также отметили, что машины японской марки стоят слишком дорого. Кроме этого, на «двойку» оценили отсеки для хранения вещей.
Toyota, ставшая самым популярным автобрендом в поисковиках, заняла 10-е место. Слабым местом оказалась «мультимедийка», а сильным — управляемость.
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Комментарии
Бортжурнал , Nissan , Subaru , Lincoln , Cadillac , Tesla , Toyota , Chrysler
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