Какие автомобили удовлетворяют своих владельцев

Американское издание Consumer Reports опубликовало рейтинг автомобильный марок, которыми больше и меньше всего довольны владельцы. В опросе приняли участие 369 тысяч человек, которые оценили свои машины по пяти факторам, а также отметили, станут ли они снова покупать автомобили того же производителя.

В список критериев, по которым выставляли оценку автомобилям, вошли удовольствие от вождения, комфорт (уровень шума и плавность хода), работа электроники, вместительность мест для хранения и соответствие цены ожиданиям.

По результатам опроса лидером рейтинга стала Tesla , хотя она получила пять баллов только за удовлетворение от вождения. Комфортабельность электрокаров и работу электроники владельцы оценили на четыре балла, хранение в салоне — на три балла. В категории цена-качество «Теслы» получили только один балл.

Второе, третье и четвертое места достались американским брендам Lincoln , Ram и Chrysler . Всем трем маркам владельцы выставили «тройку» за электронику, зато вождение и комфортабельность оценили на высший бал. Замыкает пятерку лидеров Subaru , который не получил пять баллов ни в одной категории, а низшую оценку в один балл заработал за мультимедийную систему.