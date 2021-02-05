Mercedes выпустил в продажу электрокар EQA 

Маленький электромобиль от Mercedes поступил в продажу. Он входит в новую линейку EQ. В базовом варианте предусмотрены 18-дюймовые колеса, климат-контроль, камера заднего вида, адаптивная оптика, система отслеживания слепых зон. Известно, что на рынке Великобритании данная комплектация оценивается в 4.2 миллиона рублей.

При желании клиент может внести дополнительную плату и получить лучшее оснащение. Речь идет о 20-дюймовых колесных дисках, спортивных креслах, отделке салона кожей высокого качества. Кроме того, в модели предусматривается панорамная крыша, функция дополненной реальности, камера на 360 градусов, топовая аудиосистема.

Напомним, что в качестве силовой установки в модели применяется электромотор на 188 л.с. Емкость аккумулятора составляет 66.5 кВт-ч с возможностью Fast Charge. На полном заряде автомобиль может проехать 423 км.