Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Mercedes выпустил в продажу электрокар EQA 

Car.ru 4 часа назад
Mercedes выпустил в продажу электрокар EQA
Фото: Car.ru
Маленький электромобиль от Mercedes поступил в продажу. Он входит в новую линейку EQ. В базовом варианте предусмотрены 18-дюймовые колеса, климат-контроль, камера заднего вида, адаптивная оптика, система отслеживания слепых зон. Известно, что на рынке Великобритании данная комплектация оценивается в 4.2 миллиона рублей.
При желании клиент может внести дополнительную плату и получить лучшее оснащение. Речь идет о 20-дюймовых колесных дисках, спортивных креслах, отделке салона кожей высокого качества. Кроме того, в модели предусматривается панорамная крыша, функция дополненной реальности, камера на 360 градусов, топовая аудиосистема.
Напомним, что в качестве силовой установки в модели применяется электромотор на 188 л.с. Емкость аккумулятора составляет 66.5 кВт-ч с возможностью Fast Charge. На полном заряде автомобиль может проехать 423 км.
Видео дня. В России могут отменить техосмотр
Car.ru: последние новости
Обновленная версия Lada Largus стал еще ближе к «серии» Обновленная версия Lada Largus стал еще ближе к «серии» Владельцы электрокаров Tesla больше остальных удовлетворены своим транспортом Владельцы электрокаров Tesla больше остальных удовлетворены своим транспортом Примут ли видео с регистратора с неправильной датой? Примут ли видео с регистратора с неправильной датой?
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение