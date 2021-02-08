Первый кроссовер Ferrari засняли на зимних тестах 

В Сети появились фотографии и короткое видео с зимних тестов. Модель, с которой итальянская марка собирается вступить в популярных сегмент кроссоверов, засняли на дороге в Швеции. Ожидается, что Purosangue дебютирует в следующем году и составит конкуренцию Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и Aston Martin DBX.
На свежем видеоролике Purosangue (в переводе с итальянского языка — «чистокровный»), сопровождаемый внедорожником Volvo, выезжает на заснеженную трассу. Внешность модели пока скрыта под плотным камуфляжем, однако фотошпионам впервые удалось заснять передок кроссовера: ранее в объектив попадала только корма, а на первых снимках тестовый мул и вовсе «одели» в дополнительные панели в попытке замаскировать его под Maserati Levante.
На снимке видны округлые формы крыши и капота, под маскировкой угадываются зауженная передняя оптика, широкая решетка радиатора с вертикальными ламелями и крупные воздуховоды по бокам. Корму оформят в стиле снятого с производства шутинг-брейка GTC4Lusso, преемником которого видят Purosangue.
В основу кроссовера ляжет платформа Front Mid Engine Architecture от Ferrari Roma. По предварительным данным, Purosangue предложат с четырехместным салоном и оснастят регулируемой подвеской, а в гамму двигателей войдут сразу два V-образных мотора: восьми— и 12-цилиндровый. Вероятно, первый вариант получит электронный «довесок», а вот гибридная установка на базе V12 может оказаться слишком тяжелой, заявлял ранее директор Ferrari по маркетингу Энрико Галльера.
Purosangue, премьера которого состоится в 2022 году, по слухам положит начало целой линейке кроссоверов Ferrari. Следом за первенцем марка выпустит еще две практичные модели, который оснастит электрическими силовыми установками. При этом от полной электрификации модельного ряда, которую выбрали многие крупные автопроизводители, Ferrari отказалась: ее генеральный директор Луи Камиллери сказал, что не может себе представить все машины Ferrari подключенными к розетке.