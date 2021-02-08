Первый кроссовер Ferrari засняли на зимних тестах 

В Сети появились фотографии и короткое видео с зимних тестов. Модель, с которой итальянская марка собирается вступить в популярных сегмент кроссоверов, засняли на дороге в Швеции. Ожидается, что Purosangue дебютирует в следующем году и составит конкуренцию Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и Aston Martin DBX.

На свежем видеоролике Purosangue (в переводе с итальянского языка — «чистокровный»), сопровождаемый внедорожником Volvo , выезжает на заснеженную трассу. Внешность модели пока скрыта под плотным камуфляжем, однако фотошпионам впервые удалось заснять передок кроссовера: ранее в объектив попадала только корма , а на первых снимках тестовый мул и вовсе «одели» в дополнительные панели в попытке замаскировать его под Maserati Levante

На снимке видны округлые формы крыши и капота, под маскировкой угадываются зауженная передняя оптика, широкая решетка радиатора с вертикальными ламелями и крупные воздуховоды по бокам. Корму оформят в стиле снятого с производства шутинг-брейка GTC4Lusso, преемником которого видят Purosangue.

Varryx / YouTube // Ferrari Purosangue

В основу кроссовера ляжет платформа Front Mid Engine Architecture от Ferrari Roma. По предварительным данным, Purosangue предложат с четырехместным салоном и оснастят регулируемой подвеской, а в гамму двигателей войдут сразу два V-образных мотора: восьми— и 12-цилиндровый. Вероятно, первый вариант получит электронный «довесок», а вот гибридная установка на базе V12 может оказаться слишком тяжелой, заявлял ранее директор Ferrari по маркетингу Энрико Галльера.