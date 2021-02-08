В Сети появились фото обновленной Lada Vesta

В Сети появилась свежая фотография обновленной Lada Vesta с приставкой FL (facelifting). На снимке, снятом на парковке Научно-технического центра «АвтоВАЗа» в Тольятти, засветился прототип универсала SW, завернутый в маскировочную пленку.

Вероятно, этот прототип, как и заснятый в январе универсал, входит в пилотную партию выпущенных Vesta FL. Сообщалось, что в партию вошли как универсалы, так и седаны, оснащенные различными двигателями. Испытания на полигоне «АвтоВАЗа», на котором машины наездили порядка трех тысяч километров, завершены — теперь прототипы вывели на дороги общего пользования.

Несмотря на камуфляж, закрывающий передок, и низкое качество снимка, можно рассмотреть зауженную оптику и измененный бампер. Кроме этого, прототипу приоткрыли решетку радиатора, которая была закрыта камуфляжем на более ранних фотографиях

По данным источников, близких к тольяттинскому автогиганту, в салоне Vesta FL появится полностью пересмотренная передняя панель, иные дверные карты, мультимедийная система с крупным вертикальным тачскрином и новый руль. Основным «донором» станет кроссовер Renault Arkana: у него «Веста» позаимствует блок управления климат-контролем с тумблерами и оформление «приборки» с небольшим экраном по центру.

© AvtoVAZ News / ВКонтакте

© AvtoVAZ News / ВКонтакте // Прототип Lada Vesta SW FL, вышедший на тесты в середине января

Ожидается, что в моторную гамму обновленной модели по-прежнему будут входить «атмосферники» объемом 1,6 литра, выдающие 106 и 113 лошадиных сил, а также 1,8-литровый мотор мощностью 122 силы.

Серийную сборку Lada Vesta FL наладят в конце нынешнего года, а до дилерских центров модель доберется только в 2022-м.