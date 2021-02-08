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Обновленную Lada Vesta показали на новой фотографии 

Motor.ru и ещё 1 2 часа назад
В Сети появились фото обновленной Lada Vesta
Фото: РИА Новости
В Сети появилась свежая фотография обновленной Lada Vesta с приставкой FL (facelifting). На снимке, снятом на парковке Научно-технического центра «АвтоВАЗа» в Тольятти, засветился прототип универсала SW, завернутый в маскировочную пленку.
Вероятно, этот прототип, как и заснятый в январе универсал, входит в пилотную партию выпущенных Vesta FL. Сообщалось, что в партию вошли как универсалы, так и седаны, оснащенные различными двигателями. Испытания на полигоне «АвтоВАЗа», на котором машины наездили порядка трех тысяч километров, завершены — теперь прототипы вывели на дороги общего пользования.
Несмотря на камуфляж, закрывающий передок, и низкое качество снимка, можно рассмотреть зауженную оптику и измененный бампер. Кроме этого, прототипу приоткрыли решетку радиатора, которая была закрыта камуфляжем на более ранних фотографиях.
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По данным источников, близких к тольяттинскому автогиганту, в салоне Vesta FL появится полностью пересмотренная передняя панель, иные дверные карты, мультимедийная система с крупным вертикальным тачскрином и новый руль. Основным «донором» станет кроссовер Renault Arkana: у него «Веста» позаимствует блок управления климат-контролем с тумблерами и оформление «приборки» с небольшим экраном по центру.
© AvtoVAZ News / ВКонтакте
© AvtoVAZ News / ВКонтакте // Прототип Lada Vesta SW FL, вышедший на тесты в середине января
Ожидается, что в моторную гамму обновленной модели по-прежнему будут входить «атмосферники» объемом 1,6 литра, выдающие 106 и 113 лошадиных сил, а также 1,8-литровый мотор мощностью 122 силы.
Серийную сборку Lada Vesta FL наладят в конце нынешнего года, а до дилерских центров модель доберется только в 2022-м.
На прошлой неделе АвтоВАЗ объявил о старте производства обновленного Lada Largus. Первым автомобилем, который сошел с конвейера, стал Largus Cross в топовом исполнении и новом цвете «Каракумы». Когда начнутся продажи, до сих пор неизвестно.
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Бортжурнал , Lada Largus , Lada Vesta , Ferrari , Lada , Renault , Автоваз
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