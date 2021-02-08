Автомобилистам рассказали, по каким параметрам можно оценить проходимость внедорожника

Внедорожник — автомобиль, который нужно выбирать сразу по нескольким параметрам. Многие из них влияют на проходимость транспорта.

Люди, не особо разбирающиеся в автомобилях, полагают, что все внедорожники имеют равные параметры ихарактеристики. На деле же любая конкретная модель строится попараметрам производителя, поэтому может отличаться по проходимостии различным критериям. Ошибочно полагать, что дорожный просветиграет самую важную роль при выборе внедорожника. Есть еще целыйряд параметров, по которым нужно оценивать возможноститранспорта.

Геометрическая проходимость. Многие могли слышать данное понятие в кругу автолюбителей. Важнопонимать разницу между геометрической проходимостью и способностьюавтомобиля преодолевать препятствия. Геометрией называютобъективные данные, которые могут описать автомобиль как конкретнуюмодель. Как правило, они никак не связаны с практикой. Например, информация о дорожном просвете является такой же, как и информацияо длине и ширине машины, но на практике такой параметр значит нетак много. Хотя многие при выборе автомобиля обращают вниманиеименно на дорожный просвет. Геометрическая Многие могли слышать данное понятие в кругу автолюбителей. Важнопонимать разницу между геометрической проходимостью и способностьюавтомобиля преодолевать препятствия. Геометрией называютобъективные данные, которые могут описать автомобиль как конкретнуюмодель. Как правило, они никак не связаны с практикой. Например, информация о дорожном просвете является такой же, как и информацияо длине и ширине машины, но на практике такой параметр значит нетак много. Хотя многие при выборе автомобиля обращают вниманиеименно на дорожный просвет. Геометрическая проходимость — это все параметры транспорта в совокупности. Сюда входит длина иширина автомобиля, колесная база, высота, колея, передний и заднийсвес, клиренс и другие факторы.

Угол переката. Согласно стандартному описанию, углом переката называют максимальный угол, при котором автомобильможет перемещаться на горизонтальную поверхность, не задев днищемпрепятствие.

Угол поперечной проходимости. Ещеодин важный показатель, который влияет на геометрию. Угломпоперечной проходимости называют расстояние от покрытия до самойнизкой точки ТС между колесами. Простыми словами, это самая близкорасположенная к земле точка в районе осей. Но сюда не включаютсяэлементы колес, вроде креплений амортизаторов. Как правило, у автомобилей с независимой подвеской дорожный просветбольше. Это относится и к загруженному, и к разгруженномутранспорту. Когда автомобиль с независимой подвеской проезжаетнеровность, дорожный просвет может меняться. А теперь рассмотримпараметры, которые влияют на проходимость автомобиля, ираспространенные мифы.

Рамный кузов. Существует мнение, что настоящийвнедорожник обязательно должен быть рамным. Такая конструкцияоказывает большое влияние на надежность, но не на проходимость. Кроме того, рамная конструкция обеспечивает высокое противостояниемеханическим нагрузкам.

Неразрезные мосты. Данные элементы намного прощепо конструкции и могут прослужить долгое время. При выборевнедорожника стоит оценивать не только проходимость, но инадежность. С независимой подвеской легче сделать большой дорожныйпросвет, а с неразрезными мостами понижается проходимость. Поэтомувыбор нужно делать в пользу первого или второго.

Мотор. В среде самых мощныхвнедорожников можно заметить интересную тенденцию — многие из нихоснащены дизельными моторами. Двигатель для лучшей проходимостидолжен выдавать достаточный крутящий момент уже на низких оборотах. Как правило, таким требованиям отвечают именно дизели. Однако естьи исключения среди бензиновых двигателей.

Мощность. Мощность мотора тоже оказывает влияниена то, как автомобиль справляется с бездорожьем. Как уже говорилосьранее, самый главный параметр — высокий крутящий момент на низкихоборотах.

Протектор. Этот параметр оказывает сильноевоздействие на проходимость. Речь идет о рисунке протектора шин. Например, на специальной грязевой резине есть зацепы, которыеповышают сцепление с поверхностью.

Давление в шинах. Автолюбителиперед тем как поехать по бездорожью, спускают давление в колесах. Только так можно достичь широкого пятна контакта.

Колесная база. Чем больше этот параметр, тем вышешанс сесть брюхом на какой-нибудь горке. Поэтому у внедорожниковдолжна быть меньшая колесная база.