В РФ отзывают BMW X5 и X6, которые могут стать неуправляемыми

Росстандарт согласовал добровольный отзыв шести экземпляров BMW X5 и X6, которые были проданы в России в период с октября по ноябрь 2020 года. Выяснилось, что из-за неправильно привинченного вала рулевого управления кроссоверы могут стать неуправляемыми.
В ведомстве предупредили, что в некоторых случаях из-за заводского дефекта могут возникнуть посторонние шумы и люфт в системе управления. Если же водитель будет их игнорировать, то в самом худшем случае выявленная проблема может стать причиной потери управления. В рамках отзывной кампании на шести автомобилях проверят резьбовое соединение вала рулевого управления и, при необходимости, заменят и его, и карданный шарнир. Ремонт будет выполнен бесплатно для владельцев. Список VIN-номеров BMW X5 и X6, которые подлежат отзыву, приведен на сайте Росстандарта.
Аналогичный отзыв BMW проводила в 2020 году: тогда ремонт потребовался 272 автомобилям моделей X5, X6, X7, X5 M и X6 M, изготовленным в июне 2020 года.
Для компании BMW это уже второй отзыв в России с начала 2021 года. Так, в середине января в сервисы направили 21 693 экземпляра модели 3-Series в кузове седан (серия E90), а также Touring (серия E91), Coupe (серия E92) и Cabrio (серия F93), реализованных с ноября 2004 года по декабрь 2012 года. Причиной отзыва стала вероятность ухудшения состояния штекерного соединения жгута проводов, идущего к выходному каскаду вентилятора. В одних случаях это может привести к перегреву и последующему короткому замыканию или оплавлению на вставном контакте, в других — к возгоранию, причем даже на автомобилях с заглушенным мотором.