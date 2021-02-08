Какие ошибки водителей приводят к угону авто

Довольно часто владельцы автомобилей сами провоцируют преступников на угон их машины своим безалаберным подходом к безопасности и защите. Ниже мы расскажем о некоторых таких ошибках.

Устанавливая индикаторный светодиод на видном месте, автовладельцы уверены, что таким образом отпугнут от своей машины угонщиков. На самом деле, для криминальных специалистов, этот самый светодиод является идентификатором конкретного типа сигнализации. Довольно много автолюбителей считает, что для защиты машины от угона достаточно звуковой сигнализации. Но механическая блокировка могла бы существенно усложнить жизнь угонщикам.

Есть также и такие автолюбители, кто не устанавливает на машину никакую дополнительную защиту. Они считают, что заводского ключа вполне достаточно. А для пущей уверенности просто приобретают полис КАСКО.