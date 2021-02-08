Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Ошибки водителей, которые приводят к угону авто 

Car.ru 3 часа назад
Какие ошибки водителей приводят к угону авто
Фото: Car.ru
Довольно часто владельцы автомобилей сами провоцируют преступников на угон их машины своим безалаберным подходом к безопасности и защите. Ниже мы расскажем о некоторых таких ошибках.
Устанавливая индикаторный светодиод на видном месте, автовладельцы уверены, что таким образом отпугнут от своей машины угонщиков. На самом деле, для криминальных специалистов, этот самый светодиод является идентификатором конкретного типа сигнализации. Довольно много автолюбителей считает, что для защиты машины от угона достаточно звуковой сигнализации. Но механическая блокировка могла бы существенно усложнить жизнь угонщикам.
Есть также и такие автолюбители, кто не устанавливает на машину никакую дополнительную защиту. Они считают, что заводского ключа вполне достаточно. А для пущей уверенности просто приобретают полис КАСКО.
Видео дня. Приставы начали отслеживать по камерам машины водителей-должников
Car.ru: последние новости
Автоэксперты рассказали о минусах вариатора зимой Автоэксперты рассказали о минусах вариатора зимой Шпионы заметили Ferrari Purosangue Шпионы заметили Ferrari Purosangue Какие процедуры помогут подготовить автомобиль к весне Какие процедуры помогут подготовить автомобиль к весне
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение