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В Сети показали «Niva» с агрегатами от BMW 

Car.ru и ещё 1 4 часа назад
В Сети показали «Niva» с агрегатами от BMW
Фото: car.ru
В Сети появились снимки необычного тюнинг-проекта на основе внедорожной версии Lada Niva в исполнении Legend. Речь идет о бывшей версии Lada 4x4.
Для экстерьера переработанной Niva характерна другая радиаторная решётка, передний силовой бампер, обвес из неокрашенного пластика, двадцатидюймовые литые колёсные диски, пластиковые накладки на задних кузовных стойках.
Панель салона внедорожной версии похвастается медиасистемой, климатической системой, рулем с кнопкой «старт-стоп» версии BMW. Niva от BMW укомплектовали центральным тоннелем с селектором «автомата».
Для заводских дверных карт авто предусмотрен блок со стеклоподъёмниками 3-Series от BMW. Передние кресла взяли с BMW Х3. От немецкой модели авто также получило щётки стеклоочистителя, имеющие моторчик.
Версия оснащается турбодизелем BMW N47 на 250 лошадиных сил. Вместе с ним функционирует АКПП с BMW модификации 3-Series. Транспортное средство первую сотню может набирать за 6 сек.
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