Эксперт рассказал, как помыть машину в сильный мороз

Для того чтобы завести машину в сильный мороз, необходимо дать аккумулятору время поработать. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов

«При морозах 12-18 градусов история со включением фар и небольшой нагрузкой на аккумулятор действует. Дело в том, что науки физика и химия научили нас тому, если мы меньшим током будем нагружать аккумулятор, то начнется движение молекул внутри электролита. Посидели в машине, одну-две минуты подержали включенными фары, аккумулятор пришел в чувство, попробовали завести», — уточнил он.

Есть и второй способ — использовать краткосрочное пусковое устройство, то есть резервный аккумулятор. Он подогреет свой прибор для накопления энергии перед запуском.

«Задача — всеми правдами и неправдами загнать теплый воздух под машину, заставить электролит стать жидким и прогреть масло», — сказал Попов.

Также эксперт объяснил, как правильно мыть машину в мороз, чтобы не замерзли двери и не потрескались стекла.

«С тем, что замерзают двери, я борюсь так — загоняю машину на мойку и включаю печку на самый жар, чтобы теплый воздух «выдавливал» воду и не давал ей замерзнуть по контуру двери», — поделился Попов.

Кроме того, по словам автоэксперта, на рынке есть огромное количество силиконовых смазок, которые предназначены как раз для этих целей.