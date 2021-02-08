Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Автоэксперт рассказал, как завести и помыть машину в сильный мороз 

ТК «Звезда» и ещё 3 6 часов назад
Эксперт рассказал, как помыть машину в сильный мороз
Фото: ТАСС
Для того чтобы завести машину в сильный мороз, необходимо дать аккумулятору время поработать. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«При морозах 12-18 градусов история со включением фар и небольшой нагрузкой на аккумулятор действует. Дело в том, что науки физика и химия научили нас тому, если мы меньшим током будем нагружать аккумулятор, то начнется движение молекул внутри электролита. Посидели в машине, одну-две минуты подержали включенными фары, аккумулятор пришел в чувство, попробовали завести», — уточнил он.

Есть и второй способ — использовать краткосрочное пусковое устройство, то есть резервный аккумулятор. Он подогреет свой прибор для накопления энергии перед запуском.

«Задача — всеми правдами и неправдами загнать теплый воздух под машину, заставить электролит стать жидким и прогреть масло», — сказал Попов.

Также эксперт объяснил, как правильно мыть машину в мороз, чтобы не замерзли двери и не потрескались стекла.

«С тем, что замерзают двери, я борюсь так — загоняю машину на мойку и включаю печку на самый жар, чтобы теплый воздух «выдавливал» воду и не давал ей замерзнуть по контуру двери», — поделился Попов.

Кроме того, по словам автоэксперта, на рынке есть огромное количество силиконовых смазок, которые предназначены как раз для этих целей.
Видео дня. Приставы начали отслеживать по камерам машины водителей-должников
ТК «Звезда»: последние новости
Топливный кризис: в Благовещенск из Росрезерва поступило более 600 тонн бензина Топливный кризис: в Благовещенск из Росрезерва поступило более 600 тонн бензина Мужчина обнаружил енота под капотом автомобиля в аэропорту Домодедово Мужчина обнаружил енота под капотом автомобиля в аэропорту Домодедово Кризис отступает: на Дальнем Востоке восстановлено обеспечение топливом Кризис отступает: на Дальнем Востоке восстановлено обеспечение топливом
Комментарии
Бортжурнал , Дмитрий Попов , ТК "Звезда"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение