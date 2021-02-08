Как подготовить автомобиль к весне

Сильные морозы, которые сейчас наблюдаются в России, оказывают воздействие на состояние транспортных средств. Автомобили во время зимы и после нее — как люди до болезни и после. Вроде бы «простуда» прошла и внешний вид нормальный, но внутри скрывается много дефектов. В этот момент нужно максимально повышать иммунитет, чтобы не подхватить другую заразу.

В зимнее время в условиях России быстрее всего страдает кузов транспортного средства. Многие автомобилисты перед началом зимы просто прячут свои машины в гараже и не эксплуатируют их до весны. Только в таком случае можно избежать всех проблем, которые приходят с наступлением холодов. Во всех остальных случаях приходится сталкиваться с такими явлениями, как реагенты на дороге, сугробы снега и наледь. После ухода зимы нужно проводить полную диагностику транспортного средства на предмет неисправностей. Кроме того, не помешает тщательная химчистка и мойка кузова. Во время мойки не стоит забывать и про днище, так как именно здесь накапливается наибольшее количество соли. Эти места, как правило, плохо защищены от коррозии. Работы по чистке могут обойтись в несколько тысяч рублей.

Проделать все химические процедуры можно и самостоятельно. Тем более, что сейчас на полках в магазинах достаточно средств для этого. В первую очередь нужно создавать защитный слой для лакокрасочного покрытия. Если не убрать все следы соли и реагентов, то они могут привести к появлению ржавчины. Полировку следует проводить в 2 этапа. Сначала следует нанести на поверхность абразивную полироль, чтобы убрать грязь, затем — защиту на основе силикона. Для стекол нужно применять особый состав. После зимы поверхность начинает покрываться неровностями, а на лобовом стекле возникают трещины от щеток стеклоочистителей. Последние, к слову, тоже нужно менять после завершения зимы, так как после крепких морозов резина теряет свои свойства.

Помимо химии на дорогах, зимой есть еще одна опасность — морозы. Любой холодный пуск является испытанием для аккумулятора. Многие специалисты рекомендуют проводить подзарядку после окончания зимы. Даже если автомобиль нормально заводится, это не говорит о том, что батарея исправна. Не лишним будет провести очистку контактов и клемм. В летнее время в аккумуляторе меняется уровень электролита. Есть вероятность, что весной придется добавлять в систему воду. Есть также и универсальные советы, которые помогут избежать многих проблем. Например, с каждым новым сезоном следует проверять состояние транспортного средства. Особенно это правило относится к новичкам, которые не могут по звуку и прочим факторам определять проблему в автомобиле. От диагностики еще никто не пострадал. За небольшие деньги можно будет выявить все имеющиеся проблемы и провести ремонт. Заметим, что не нужно сразу после окончания зимы спешить на техобслуживание. Все расходники должны меняться не по сезонам, а по ресурсу и интервалам.

Итог. Обслуживание автомобиля должно проводиться не при появлении поломок, а своевременно. Всегда проще предупредить проблему, чем исправлять ее. После зимы специалисты рекомендуют проводить детальную очистку и диагностику.