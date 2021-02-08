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Kia Sportage нового поколения: появилась первая фотография салона 

Motor.ru и ещё 2 19 часов назад
Фотошпионы заглянули в салон Kia Sportage пятого поколения
Фото: Motor.ru
Фотошпионам впервые удалось заглянуть в салон тестового прототипа Kia Sportage пятого поколения с внутрезаводским индексом NQ5. На единственный снимок интерьера, опубликованный The Korean Car Blog, попали два широкоформатных дисплея — использована та же конфигурация, как у нового Kia Sorento.
Несмотря на то, что качество фотографии салона оставляет желать лучшего, некоторые выводы об оснащении следующего Sportage уже можно сделать. Модель получит цифровую панель приборов, которая визуально объединена с большим сенсорным дисплеем мультимедийной системы, чуть повернутым в сторону водителя. На руле можно заметить новую эмблему Kia — двухмерную и без овала, выполненную другим шрифтом по сравнению с прежним логотипом, использовавшимся с 1994 года.
© The Korean Car Blog / Kia Sportage пятого поколения во время дорожных испытаний
Kia Sportage пятого поколения во время дорожных испытаний The Korean Car Blog
Новый Kia Sportage будет представлен в первой половине 2021 года, скорее всего, уже в апреле. По логике, это будет Sportage пятого поколения, и именно так автомобиль обозначают большинство СМИ. Однако в самой компании изменили подход к подсчету поколений и относят новинку к четвертой генерации: первый Sportage «обнулили», потому что он был выпущен до объединения с Hyundai.
В настоящее время новый Sportage проходит финальную серию испытаний на немецкой трассе Нюрбургринг и по дорогам общего пользования в Южной Корее. На этот раз в объективы шпионских камер попал прототип со стандартной колесной базой (будет также удлиненный вариант для Китая), и, судя по маркировке на машине, с гибридным приводом. То, что со сменой поколения кроссовер обзаведется гибридной модификацией, не удивительно, потому что в основе модели лежит та же платформа, что и у Hyundai Tucson, для которого заявлены умеренно гибридная и «розеточная» версии.
Глобальному Sportage прочат бензиновые и дизельные наддувные «четверки» 1.6, в том числе с электрической надстройкой в виде 48-вольтового старте-генератора. Версия для российского рынка, как ожидается, получит 2,0-литровый «атмосферник» и новый агрегат объемом 2,5 литра, однако официального подтверждения этому пока нет.
Источник: The Korean Car Blog
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Комментарии
Бортжурнал , Hyundai , Kia Sportage , Kia , Kia Sorento , Hyundai Tucson
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