Автоэксперты рассказали о минусах вариатора зимой 

Автомобиль с любым типом трансмиссии, в холодный зимний период, впрочем, как и в любой другой, требует аккуратной эксплуатации, но особенно это касается вариатора.

В зимнее время года основная сложность эксплуатации автомобилей с вариаторной трансмиссией связана с рабочими жидкостями, густеющими при минусовых отметках. Если температура снижается незначительно, то коробка передач вполне успешно справляется с работой, но, к примеру, уже при -10 градусах возможны проблемы.

Эксперты отмечают, что для нормальной работы авто с вариаторной трансмиссией температура жидкости в гидросистеме должна быть не менее +60˚C. Если же показатель ниже, то не будет необходимого уровня трения между конусами трансмиссии и ремнём. Другими словами, ремень будет «проскальзывать» по конусам, что чревато образованием задиров, если при холодном вариаторе усиленно «давить на газ». К тому же, в этом случае быстрее изнашивается сам ремень вариатора.

Специалисты рекомендуют хорошо прогревать коробку в морозную погоду. Для этого необходимо до начала движения прогреть двигатель, а уже в процессе езды первый десяток километров двигаться неспешно, давая возможность узлам и агрегатам достичь нужной температуры.