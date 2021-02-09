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Стали известны характеристики нового поколения Suzuki Hayabusa 

Профиль 6 часов назад
Стали известны характеристики нового поколения Suzuki Hayabusa
Фото: ©Suzuki Motor Corporation
В Японии словом hayabusa называют сапсана. Эта хищная птица может разгоняться до 320 км/ч.
Названный в честь хищника мотоцикл Suzuki Hayabusa после запуска в производство в 1999 году претендовал на звание самого быстрого серийного спортбайка в мире. Однако ужесточившиеся европейские экологические требования заставили японскую корпорацию свернуть продажи мотоцикла в 2018 году.
Suzuki Hayabusa третьего поколения дебютировал в феврале. Он получил 550 новых деталей и соответствует экологическим нормам «Евро 5». Дизайн мотоцикла несколько изменился, но остался узнаваемым, отмечает портал Autoblog.
В движение мотоцикл приводится переработанной версией четырехцилиндрового двигателя объемом 1340 куб. см. Список переработанных деталей включает поршни, шатуны, коленчатый вал и магнето. «Мы рассмотрели различные конфигурации двигателей, прежде чем прийти к окончательному дизайну. Эксперименты включали создание прототипов с двигателями большего объема, версиями с турбонаддувом и другими шестицилиндровыми двигателями. В конце мы пришли к выводу, что исходный двигатель позволял добиться наилучшего баланса», — рассказал один из конструкторов мотоцикла Наоки Мидзогути.
Главной целью конструкторов стало увеличить крутящий момент на низких и средних оборотах. Внесенные изменения также должны улучшить долговечность, надежность и удобство повседневной езды. Максимальная скорость составляет 299 км/ч — это искусственное ограничение, введенное рядом европейских и японских мотопроизводителей в 2000 году. По мнению экспертов, без ограничителя максимальная скорость Suzuki Hayabusa может быть гораздо выше.
Мотоцикл получил облегченную алюминиевую раму, полностью регулируемую подвеску и увеличенные тормоза Brembo. Suzuki добавила последнюю версию своей системы Suzuki Intelligent Ride System (SIRS), которая объединяет различные предустановленные и настраиваемые режимы езды, систему управления запуском и круиз-контроль.
Сообщается, что в Великобритании Suzuki Hayabusa третьего поколения поступит в продажу в марте по цене от £16499 (около 1,69 млн руб. — «Профиль»). О возможных поставках в Россию пока не сообщается, хотя другие спортбайки этой марки доступны на российском рынке.
Ранее «Профиль» писал о том, что о возможном скором выпуске Suzuki Hayabusa третьего поколения стало известно в конце января. Тогда японский производитель не подтверждал название нового мотоцикла.
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Бортжурнал
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