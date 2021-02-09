Владелец автосалонов: в РФ могут перестать завозить иномарки 

Основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль заявил, что после повышения утилизационного сбора цены на автомобили в конечном счете скажутся на покупателе. «Прежде всего цены вырастут на иномарки, ввозимые из-за границы, — примерно на 70 000 рублей. И даже те модели, производство или сборка которых локализованы в России, тоже подорожают, так как зависят от импортных комплектующих», — предупреждает Мигаль. Он не исключает, что модельные ряды представленных сейчас авто существенно сократятся. «Автоконцерны просто не захотят заводить на наш рынок новые модели из-за повышенных пошлин», — отметил собеседник газеты.