Jeep анонсировал электрический Wrangler 

Jeep анонсировал скорое появление электрической версии нового Wrangler и опубликовал первое изображение новинки. Внедорожник оснастят «зеленой» силовой установкой уже весной, а в продажу он может поступить до конца 2021 года.

Jeep покажет электрический Wrangler в рамках Easter Jeep Safari в штате Юта — ежегодного заезда по бездорожью, который обычно приходится на последнюю неделю марта или первую неделю апреля. Однако пока американский производитель готов представить лишь концепт, а серийная версия увидит свет в конце нынешнего года или же в начале 2022.

Судя по первому изображению новинки, Jeep решил не экспериментировать с классической внешностью «Рэнглера». Внедорожник сохранил угловатый кузов и оформление передка, но по всей его ширине растянулась единая диодная полоса, занявшая место оптики и решетки радиатора.

Концепт Jeep Wrangler BEV

По предварительным данным, электрический Jeep Wrangler оснастят силовой установкой с единственным мотором, несмотря на то что полноприводным автомобилям обычно достается пара двигателей. Внедорожник получит не менее трех батарейных модулей и рамную конструкцию, как и «стандартный» Wrangler.