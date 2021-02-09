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Jeep анонсировал электрический Wrangler 

Motor.ru и ещё 1 4 часа назад
Jeep анонсировал электрический Wrangler
Фото: © Jeep
Jeep анонсировал скорое появление электрической версии нового Wrangler и опубликовал первое изображение новинки. Внедорожник оснастят «зеленой» силовой установкой уже весной, а в продажу он может поступить до конца 2021 года.
Jeep покажет электрический Wrangler в рамках Easter Jeep Safari в штате Юта — ежегодного заезда по бездорожью, который обычно приходится на последнюю неделю марта или первую неделю апреля. Однако пока американский производитель готов представить лишь концепт, а серийная версия увидит свет в конце нынешнего года или же в начале 2022.
Судя по первому изображению новинки, Jeep решил не экспериментировать с классической внешностью «Рэнглера». Внедорожник сохранил угловатый кузов и оформление передка, но по всей его ширине растянулась единая диодная полоса, занявшая место оптики и решетки радиатора.
Концепт Jeep Wrangler BEV
По предварительным данным, электрический Jeep Wrangler оснастят силовой установкой с единственным мотором, несмотря на то что полноприводным автомобилям обычно достается пара двигателей. Внедорожник получит не менее трех батарейных модулей и рамную конструкцию, как и «стандартный» Wrangler.
В сентябре Jeep представил гибридный вариант Wrangler с приставкой 4xe, который присоединился в линейке электрифицированных «Джипов» к Renegade 4xe и Compass 4xe. Он оснащается установкой, выдающей суммарно 381 лошадиной силы и 637 Нм крутящего момента.
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