В Сеть утекли данные автовладельцев России 

Данные сервиса AVinfoBot, который позволяет пользователям мессенджера Telegram получать сведения об автомобиле по его номеру, оказались в свободном доступе через поисковик Google . Этим инструментом обычно пользуются для поиска автомобиля на вторичном рынке Москвы и других городов.

Принцип работы сервиса довольно прост: пользователь отправляет боту (специальной программе) государственный номер автомобиля и взамен получает полную информацию об этой машине: цвет, номер двигателя, сколько было владельцев и так далее.

Также пользователи Telegram могут при помощи сервиса выяснить VIN-код (идентификационный код) автомобиля, диагностическую карту, полис ОСАГО и использовалась ли машина в качестве такси. При этом за получение некоторых сведений о машине AVinfoBot требует внести плату. Так, сервис ранее позволял в том числе получить телефоны прежних владельцев транспортного средства.

Еще одной услугой бота является возможность проверить, сколько раз продавец выставлял автомобиль на продажу, а также наличие долгов у владельца через службу судебных приставов.

В 2016 году произошла похожая утечка данных автовладельцев России. Тогда бесплатный ресурс autonum.info предлагает по номеру автомобиля найти телефон его владельца, имя и марку машины. Получить эти данные можно как на сайте, так и через запрос автоинформатору в Telegram. Сервис позволял найти владельца автомобиль, если машина, к примеру, мешала проезду или ее собирались эвакуировать.