Водителей начали штрафовать за «невидимый» ремень безопасности

Дорожные камеры начали выписывать ошибочные штрафы водителям за непристегнутые ремни безопасности. Все дело в одежде водителей, которая совпадает по цвету с ремнями — схожесть цветов сбивает с толку новые устройства. На несправедливый штраф пожаловался один из пользователей портала Drive2.

Он рассказал, что камера засняла его за рулем Land Rover Discovery, когда он был в куртке серого цвета, на фоне которой «затерялся» серый ремень безопасности. Как видно на приложенном снимке, устройство фиксации «увидело» и одежду, и ремень в розовом цвете — это сделано для повышения контрастности изображения. Усугубил ситуацию широкий воротник, прикрывший часть ремня.

В результате водитель получил штраф в размере тысячи рублей и уже написал обращение в ГИБДД с просьбой его отменить. Он оказался не единственным, кого камеры несправедливо оштрафовали за якобы непристегнутый ремень: в комментариях еще один водитель отметил, что ехал в куртке болотного цвета и получил аналогичный штраф.

© Drive2 / Еще один снимок с камеры, которая не смогла различить ремень на фоне куртки водителя

Другие пользователи портала начали размышлять, как помочь устройствам «разглядеть» ремни. В комментариях предложили надевать на ремни яркие накладки, наносить контрастные полосы и даже недвусмысленные послания, адресованные инспекторам.

Камеры начали штрафовать за непристегнутые ремни и разговоры по телефону за рулем в середине декабря прошлого года. Пока «умных» комплексов фотовидеофиксации всего восемь. Они действуют только в Москве, но в обозримом будущем появятся и за ее пределами.

Система работает на основе нейросетей, которые обрабатывают фотографии в автоматическом режиме. После этого результат отправляется на проверку в ЦОДД, а затем — в ГИБДД, где инспекторы перепроверяют данные и выносят постановления. При этом камера делает по 10 фотографий предполагаемого нарушителя, чтобы свести к минимуму возможность ошибки.