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Сколько зарабатывают на покупателях автосалоны 

Car.ru 43 минуты назад
Сколько зарабатывают на покупателях автосалоны
Фото: Car.ru
По итогам минувшего года, продажи новых автомобилей на рынке России «просели» на 9,1%, но при этом дилеры смогли нарастить свои доходы. О том, как и сколько зарабатывают на покупателях автосалоны, в одном из недавних интервью рассказала Светлана Виноградова, занимающая пост гендиректора крупной российской компании «Рольф».
Прибыль «Рольфа» в минувшем году составила порядка 9 миллиардов рублей, а это 130-процентное увеличение в сравнение с доходами, зафиксированными годом ранее. В беседе с журналистами «Коммерсанта» Виноградова отмечает, что особых акционных предложений на автомобили в прошлом году не было, но, тем не менее, продажи увеличились.
Что касается процентов прибыли, то, к примеру, продажи новых авто принесли компании 58% дохода, а подержанных — около 25%. Кроме того, ещё 4% прибыли приносят финансовые услуги, оказываемые компанией клиентам, и 13% припадает на долю бизнеса по продаже запасных частей.
Гендиректор «Рольфа» отметила, что прибыль от продажи нового автомобиля в максимальной комплектации приносит дилерам доход, равный примерно 10% от его стоимости. Если же говорить о машинах бюджетного сегмента, то с них получают не больше 20 000 дохода, а потому продажа «голого» авто дилерам по сути не интересна. Отсюда и вытекает навязывание клиентам при покупке различных «допов», например, страховки, разного рода оборудования, опций или аксессуаров, так как именно это делает сделку для автосалонов прибыльной.
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Бортжурнал , Светлана Виноградова
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