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Что произойдет, если не вытащить шланг из бака на АЗС? 

Car.ru 2 часа назад
Что произойдет, если не вытащить шланг из бака на АЗС?
Фото: Car.ru
Так как многие до сих пор забывают на АЗС вытащить шланг после заправки авто, производители стали добавлять специальные штуцеры, которые очень легко отсоединить. Как показывает опыт, даже это не стало помехой, и невнимательные водители все еще успевают уезжать со шлангами.
Обычно такое случается, когда на заправке стоит старого образца оборудование. Причем, отъезжая, автомобиль может не только оторвать часть заправочного шланга, но и остальные детали. Подобный случай произошел недавно в Китае, в городе Иньчуан. Автомобилист собрался отъехать от заправки, при этом забыв вытащить шланг.
Естественно, за ним потянулась и колонка, правда, упала она не на автомобиль, а на стоящих рядом женщину и работника АЗС. Спасло очевидцев то, что колонка на самом деле была габаритной, но не тяжелой. Потребовалось некоторое время, чтобы извлечь пострадавших из-под нее, но в итоге работник станции и автомобилистка отделались только легкими ссадинами и синяками.
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