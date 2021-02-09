Названы полезные свойства нашатыря для автомобиля 

Хотя в автомобильных магазинах можно найти очень много средств для ухода за машинами, многие водители прибегают к использованию народных. Одним из таких оказался нашатырный спирт, о чем рассказали эксперты.

Специалисты объяснили, что нашатырь отлично выводит пятна в салоне. Достаточно смешать полстакана спирта, добавить столько же воды и ложку соли. Раствор перед применением хорошо перемешивают, затем наносят на пятно и оставляют на 20 минут, чтобы средство начало действовать.

Как утверждают бывалые водители, такой метод помогает избавиться даже от самых застарелых пятен, вывести которые дорогими средствами по уходу за обивкой иногда не получается. Еще с помощью нашатырного спирта можно мыть окна, он помогает избавиться от разводов, отлично очистит их. Оставшееся средство применяют и для очистки фар.

Удивительно, но размягчить резину тоже способен нашатырь. Достаточно оставить жесткие дворники в растворе воды с добавлением спирта на ночь, чтобы утром они стали намного мягче.