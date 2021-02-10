Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

В России подорожали почти все автомобили Skoda 

Motor.ru и ещё 1 7 часов назад
В России подорожали почти все автомобили Skoda
Фото: © autodela.ru
Компания Skoda вновь подняла цены на автомобили, представленные на российском рынке, сообщает «Цена Авто». Подорожание стало для чешской марки уже вторым в нынешнем году и затронуло четыре модели из пяти. Исключением стал лифтбек Rapid, цена которого выросла в январе и варьируется от 872 000 до 1 289 000 рублей.
Самую заметную прибавку к стоимости получил кроссовер Skoda Kodiaq. Он подорожал в комплектациях Active, Ambition и Style на 44 тысячи рублей, или 1,7-2,4 процента от прежней стоимости. Новый прайс на Kodiaq в этих трех исполнениях стартует с 1 763 000 до 2 585 000 рублей. Три более дорогие версии — Scout, Sportline и Laurin&Klement — подорожали еще в середине января и доступны по ценам от 3 181 000 до 3 473 000 рублей.
На 34 000 рублей дороже во всех комплектациях стали Octavia и Karoq. Лифтбек прибавил в цене 1,9-2,4 процента и теперь доступен за 1 443 000-1 791 000 рублей, а кроссовер подорожал на 1,8-2,4 процента до 1 458 000-1 972 000 рублей.
Цена флагманского лифтбека Superb изменилась незначительно: всего на 0,04-0,3 процента, что эквивалентно 1-12 тысячам рублей. Новая стоимость лифтбека варьируется от 2 807 000 до 3 566 000 рублей. За универсал Superb с приставкой Combi теперь просят на 0,2-0,4 процента (5-13 тысяч рублей) больше, или 2 316 000-3 511 000 рублей. Нетронутой осталась стоимость универсала только в начальной комплектации Ambition с 1,4-литровым мотором мощностью 150 лошадиных сил.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошлом году Skoda продала в России 94 632 автомобиля. Бестселлером марки остается самая доступная модель — Rapid, на которой остановили выбор 26 267 россиян. На втором месте расположилась Octavia, а на третьем — Kodiaq с 21 622 и 20 578 проданными экземплярами соответственно.
Видео дня. Вступили в силу новые правила тюнинга
Motor.ru: последние новости
Обновленную Lada Vesta показали на новой фотографии Обновленную Lada Vesta показали на новой фотографии Видео: «КамАЗ» показал в работе планшет «Кама-1», расположенный на руле Видео: «КамАЗ» показал в работе планшет «Кама-1», расположенный на руле Первый кроссовер Ferrari засняли на зимних тестах Первый кроссовер Ferrari засняли на зимних тестах
Комментарии 1
Бортжурнал , Skoda Kodiaq , Skoda
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение