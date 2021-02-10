Hyundai построил шагающий беспилотник для доставки грузов 

Подразделение New Horizons Studio, созданное Hyundai Motor Group для разработки роботизированных транспортных средств, представило новый проект. Он называется Tiger X-1 и представляет собой шагающий модульный беспилотник, предназначенный для транспортировки оборудования, продуктов и медикаментов в самые отдаленные и труднодоступные места.

Концепт Tiger X-1 — это дальнейшее развитие аварийно-спасательного беспилотника Elevate , представленного на выставке CES в 2019 году. Правда, в отличие от своего предшественника, «Тигр» не нуждается в присутствии людей в салоне, полностью автономен и предназначен исключительно для транспортировки продуктов, оборудования и инструментов. В остальном же прототипы похожи: оба могут из полноприводного автомобиля превращаться в шагающего робота, а благодаря модульной конструкции адаптируются под разные задачи.

© New Horizons Studio

Чтобы снизить вес и упростить производство, шасси и даже колеса Tiger X-1 сделаны с использованием 3D-печати. Судя по всему, как и у «Элевейта», «ноги» беспилотника имеют пять степеней свободы и оборудованы индивидуальным, вмонтированными в ступицы колес электромоторами. Спектр применения Tiger X-1 широк: от доставок посылок в городе и медикаментов в труднодоступные районы до проведения научных исследований, причем не только на Земле, но и на других планетах. Транспортировщик можно использовать даже в паре с летающим беспилотником. Последний будет доставлять робота поближе к точке назначения, попутно подзаряжая его или свою батарею.