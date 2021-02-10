В полиции рассказали об ответственности за использование летних шин зимой 

Несмотря на отсутствие в данный момент штрафных санкций за неиспользование зимних покрышек в декабре-феврале, правоохранители не рекомендуют применять летние шины в целях безопасности. Соответствующий ответ дали в Госавтоинспекции.

Согласно техническому регламенту, в декабре-феврале водители не должны эксплуатировать автомобили категории M1 и N1, если те не оснащаются зимними покрышками, которые предназначаются для использования на скользких дорогах, маркированных знаками MS, M&S, M+S и знаком в виде горной вершины с глубиной рисунка проектора не больше 4 мм. Сейчас в России еще пока не предусматривается ответственность за невыполнение этих норм, но в полиции посоветовали соблюдать их, потому как состояние шин и их качество влияют на риск стать участником ДТП.

Еще осенью ушедшего года власти вынесли на обсуждение новый вариант списка условий и неисправностей, при которых запрещается использование транспортных средств. Согласно этому документу, автолюбители не должны эксплуатировать шипованные зимние шины летом, а зимой — летние. В случае принятия этого стандарта, если инспектор выявит соответствующие нарушения, он имеет право выписать штраф водителю в сумме 500 рублей.