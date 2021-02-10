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«КамАЗ» показал в работе планшет «Кама-1», расположенный на руле 

Motor.ru 1 час назад
«КамАЗ» показал в работе расположенный на руле планшет «Кама-1»
Фото: © ПАО Камаз
Компания «КамАЗ» опубликовала на своем Youtube-канале видео, в котором продемонстрировала производственные процессы, а также небольшие фрагменты испытаний электромобиля «Кама-1». Ролик, в частности, дает понять, как работает одно из самых спорных решений — рулевое колесо со встроенным планшетом.
Одним из главных вопросов к разработчикам отечественного электромобиля «Кама-1» стал вмонтированный в рулевое колесо планшет. Общественность интересовало, как будет работать цифровая панель во время движения электрокара. Опубликованное видео расставляет все на свои места. На ролике видно, что экран находится в центральной части рулевого колеса и сохраняет свою ориентацию во время поворота. Это означает, что водителю не придется поворачивать голову вслед за рулевым колесом, чтобы следить за показаниями электронной системы.
Другой вопрос, который интересовал многих: если в рулевом колесе находится планшет, то где же тогда инженеры разместили подушку безопасности водителя? Оказалось, она находится в верхней части лобового стекла под обивкой потолка. Такое решение специалисты использовали в опытно-промышленном прототипе. Будет ли эйрбег расположен так же и в серийной машине, пока неизвестно.
«Кама-1» оборудован электромотором мощностью 80 киловатт (109 сил) и литий-ионным аккумулятором емкостью 33 киловатт-часа. До «сотни» городской электрокар разгоняется за 6,7 секунды. Максимальная скорость — 150 километров в час. Одним из главных преимуществ отечественного электромобиля стала быстрая зарядка. В обычном режиме пополнить аккумулятор модели до 100 процентов можно будет за шесть часов, а в ускоренном — всего за 20 минут.
Инженеры СПбПУ совместно со специалистами КамАЗа представили электрокар «Кама-1» в декабре прошлого года. Тогда же сообщалось, что розничная цена отечественного электрокроссовера составит от 1 до 1,3 миллиона рублей.
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Бортжурнал , Камаз
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