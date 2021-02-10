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Land Rover вернет в производство старый Defender 

Российская Газета 1 час назад
Land Rover вернет в производство старый Defender
Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.
Jaguar Land Rover соберет 25 новых экземпляров классического Defender в честь легендарных гонок по бездорожью "Кэмел Трофи".
Напомним, что старый Defender сняли с производства еще в 2016 году, но это уже второй раз за пять лет, когда JLR объявляет о довыпуске машины. В обоих случаях спецверсии собирает подразделение Land Rover Classic, которое в обычное время занимается реставрацией машин по индивидуальным заказам.
Эксклюзивной модификации присвоили название Defender Works V8, ее спецификация выглядит так: 5,0-литровый бензиновый V8 (мощность — 399 л.с., крутящий момент — 515 Нм), 8-ступенчатый автомат ZF, постоянный полный привод.
Пресс-служба Jaguar Land Rover
Машина имеет большой объем доработок, вдохновленных оригинальными внедорожниками Land Rover, использовавшимися на Camel Trophy. Цвет кузова — песочно-желтый, при этом капот и расширители колесных арок окрашены черным лаком. На крыше спецверсии — экспедиционный багажник, вокруг лобового стекла и окна багажника — силовой каркас из стальных труб.
Defender Works V8 укомплектован также внедорожными покрышками на стальных штампованных дисках. В салоне автомобиля — спортивные сиденья Recaro спереди с отделкой из натуральной кожи (комбинация черного и песочного цветов) и медиасистема Land Rover Classic со спутниковой навигацией.
Заказать такой Land Rover Defender у производителя будет стоить 195 000 фунтов стерлингов (почти 20 млн рублей).
Camel Trophy — международные автомобильные соревнования, проходившие с 1980 по 1998 год по бездорожью или труднопроходимой местности; большую часть пути участники преодолевали на автомобилях Land Rover.
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Бортжурнал , Land Rover Defender , Jaguar , Rover , Land Rover
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