Land Rover вернет в производство старый Defender 

Jaguar Land Rover соберет 25 новых экземпляров классического Defender в честь легендарных гонок по бездорожью "Кэмел Трофи".

Напомним, что старый Defender сняли с производства еще в 2016 году, но это уже второй раз за пять лет, когда JLR объявляет о довыпуске машины. В обоих случаях спецверсии собирает подразделение Land Rover Classic, которое в обычное время занимается реставрацией машин по индивидуальным заказам.

Эксклюзивной модификации присвоили название Defender Works V8, ее спецификация выглядит так: 5,0-литровый бензиновый V8 (мощность — 399 л.с., крутящий момент — 515 Нм), 8-ступенчатый автомат ZF, постоянный полный привод.

Пресс-служба Jaguar Land Rover

Машина имеет большой объем доработок, вдохновленных оригинальными внедорожниками Land Rover, использовавшимися на Camel Trophy. Цвет кузова — песочно-желтый, при этом капот и расширители колесных арок окрашены черным лаком. На крыше спецверсии — экспедиционный багажник, вокруг лобового стекла и окна багажника — силовой каркас из стальных труб.

Defender Works V8 укомплектован также внедорожными покрышками на стальных штампованных дисках. В салоне автомобиля — спортивные сиденья Recaro спереди с отделкой из натуральной кожи (комбинация черного и песочного цветов) и медиасистема Land Rover Classic со спутниковой навигацией.

Заказать такой Land Rover Defender у производителя будет стоить 195 000 фунтов стерлингов (почти 20 млн рублей).

Camel Trophy — международные автомобильные соревнования, проходившие с 1980 по 1998 год по бездорожью или труднопроходимой местности; большую часть пути участники преодолевали на автомобилях Land Rover.